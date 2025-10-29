CANAL RCN
Deportes Video

Colombia Femenina sub-17 vs. Japón, octavos de final del Mundial: fecha, hora y canal

Prográmese para el encuentro de la selección Colombia Femenina sub-17 este miércoles 29 de octubre.

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
06:56 a. m.
La Selección Colombia Femenina Sub-17 continúa escribiendo su historia en la Copa Mundial que se disputa en Marruecos. Este miércoles 29 de octubre, el equipo dirigido por Carlos Paniagua disputará los octavos de final frente a Japón, una de las selecciones más sólidas del torneo.

El compromiso se llevará a cabo a las 2:00 p.m. (hora colombiana) en la Academia de Fútbol Mohammed VI, ubicada en la ciudad de Rabat, con transmisión en vivo a través de la aplicación del Canal RCN y el canal de YouTube de Deportes RCN.

El combinado nacional llega a esta fase con ilusión y confianza tras superar una exigente fase de grupos. En el debut, las colombianas cayeron ante España, pero se repusieron rápidamente con una victoria contundente de 3-0 sobre Costa de Marfil, con goles de Ana Sofía Clavijo, Daniela Todd y Ella Martínez.

La clasificación se selló en la última jornada con un triunfo por la mínima diferencia (1-0) frente a Corea del Sur, gracias a la anotación de London Crawford, quien se ha convertido en una de las figuras del plantel.

Un desafío de alto nivel ante un rival histórico

El rival de turno no será sencillo. Japón es una potencia en el fútbol femenino juvenil, reconocida por su disciplina táctica, su velocidad en los ataques y su precisión en el juego colectivo. Para Colombia, el compromiso representa una oportunidad de revancha deportiva y de consolidación internacional, ya que busca igualar o superar lo conseguido en ediciones anteriores del Mundial Sub-17.

Colombia sueña con seguir avanzando en Marruecos

La ilusión de las jóvenes cafeteras está intacta. Con una mezcla de talento, garra y determinación, la Selección Colombia Sub-17 Femenina buscará su paso a los cuartos de final y continuar dejando en alto el nombre del país. De conseguir la victoria, el equipo seguiría afianzándose como una de las nuevas potencias emergentes del fútbol femenino juvenil a nivel mundial.

El encuentro ante Japón promete ser un duelo vibrante, lleno de emoción, entrega y fútbol de alto nivel. Colombia quiere seguir soñando en grande, y Marruecos podría ser el escenario perfecto para escribir un nuevo capítulo dorado en la historia del balompié femenino nacional.

