Amistoso entre Colombia y México tendría inesperado cambio de horario a última hora: esta sería la razón

Este sábado 11 de octubre, la Selección Colombia afrontará su primer duelo de preparación tras haber clasificado a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Tras conseguir el objetivo, la tricolor se medirá ante México, un rival que tiene amplio historial en amistosos y que será de gran prueba de cara a la cita orbital.

Pensando en este duelo, en las últimas horas de este sábado, medios internacionales aseguraron que este choque tendría un cambio inesperado de última hora.

Este sería el nuevo horario de Colombia vs. México

De acuerdo con el periodista Joel Morales, del medio Claro Sports, el duelo entre cafeteros y manitos se verá retrasado por al menos diez minutos, es decir, sería a las 8:10 de la noche en el AT&T Stadium de Texas.

La razón de este aplazamiento se daría por el choque de la selección mexicana sub 20, la cual jugará este mismo sábado a las 6:00 p.m. ante Argentina por el paso a las semifinales del mundial de esta categoría.

“Hay un cambio de último minuto en el partido de esta Fecha Fifa de octubre entre México y la Selección Colombia, el próximo sábado en la cancha del AT&T Stadium se va a retrasar por diez minutos, ¿por qué? Por el partido de los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub-20 entre México y Argentina”, dijo el comunicador.

Y agregó: “Se decidió mover unos minutos el cotejo. La hora pactada era a las 8 de la noche, ahora se jugará a partir de las 8:10 del sábado 11 de octubre”.

Ahora bien, en caso de que el duelo entre México y Argentina se extienda, otros medios informaron que el amistoso "se postergue de 15 a 30 minutos".

Desde la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no han hecho oficial dicha modificación, la cual no debería afectar la realización del partido.