La baja sensible que tendrá la selección Colombia sub-20 para enfrentar a España

La selección Colombia Sub-20 sufrió un duro golpe de cara a su compromiso de cuartos de final del Mundial de Chile 2025, luego de confirmarse que Simón García, uno de los pilares defensivos del equipo, no podrá estar disponible frente a España debido a la acumulación de tarjetas amarillas. El defensor central recibió su segunda amonestación del torneo durante el duelo de octavos de final ante Sudáfrica, por lo que deberá cumplir con una fecha de sanción automática.

García, quien se ha consolidado como titular indiscutible bajo las órdenes del técnico César Torres, ha sido clave en la solidez defensiva del conjunto nacional. Su liderazgo, capacidad para anticipar y buena salida desde el fondo lo convirtieron en una pieza esencial para el esquema táctico del combinado tricolor. Su ausencia obliga al cuerpo técnico a replantear la línea defensiva en un partido de máxima exigencia ante un rival que se caracteriza por su velocidad y precisión ofensiva.

César Torres busca alternativas en la zaga

El entrenador colombiano deberá decidir en las próximas horas quién ocupará el lugar de García en la defensa. La elección será determinante, ya que España ha mostrado un ataque contundente con jugadores que destacan por su movilidad y capacidad de asociación.

Torres ha destacado la importancia de mantener el equilibrio táctico y la concentración en todas las líneas, señalando que “más allá de las bajas, el grupo ha demostrado carácter y una gran disposición para superar cualquier dificultad”.

España, una prueba de fuego para los jóvenes cafeteros

El compromiso entre Colombia y España se disputará este sábado 11 de octubre a las 3:00 p.m. (hora colombiana) en el Estadio Fiscal de Talca, con transmisión del Canal RCN. El seleccionado nacional buscará hacer historia avanzando a las semifinales del certamen, en lo que sería una de sus mejores participaciones en un Mundial de la categoría.

A pesar de la baja de Simón García, el plantel confía en su fortaleza colectiva y en la inspiración de figuras como Óscar Perea, Neyser Villarreal y Jhon Rentería, quienes se perfilan como claves para mantener viva la ilusión de todo un país que sueña con ver a su selección entre los cuatro mejores del mundo.