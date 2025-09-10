Colombia vs. México, amistoso internacional: fecha, hora y canal para ver

La selección Colombia de mayores comienza una nueva etapa en su camino hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y lo hará precisamente en territorio norteamericano. Este sábado 11 de octubre, el combinado nacional se enfrentará a México en el AT&T Stadium de Texas, en lo que será el primero de dos amistosos pensados para afinar detalles, probar variantes tácticas y consolidar la base del equipo que disputará la próxima cita orbital.

El seleccionador Néstor Lorenzo ha decidido aprovechar la clasificación anticipada de Colombia para realizar ensayos importantes dentro de su esquema. En la lista de convocados sorprendió con varios nombres nuevos, demostrando que busca ampliar el universo de jugadores y dar oportunidades a futbolistas que atraviesan un buen momento en sus clubes. La intención es clara: mantener la competitividad interna y evaluar nuevas alternativas que puedan fortalecer el grupo en distintas posiciones.

Nuevas caras y expectativas para el amistoso ante México

El duelo ante México servirá como termómetro para medir el rendimiento de los nuevos convocados y el funcionamiento colectivo frente a un rival que también apunta a ser protagonista en la próxima Copa del Mundo. Lorenzo podría presentar un once inicial renovado, con nombres frescos en la defensa y el mediocampo, además de opciones distintas en el frente de ataque.

La hinchada tricolor mantiene altas expectativas, especialmente tras los buenos resultados recientes y el estilo ofensivo que ha caracterizado a esta selección. Con la clasificación ya asegurada y el sorteo de grupos programado para diciembre, Colombia busca aprovechar al máximo cada amistoso para consolidar su idea de juego y soñar con un papel histórico en el Mundial de 2026.

El encuentro será a partir de las 8:00 p.m. (hora colombiana) y tendrá transmisión del Canal RCN.

El proceso de preparación apenas comienza, pero la ilusión ya está en marcha: la selección quiere llegar a la próxima cita mundialista en su mejor versión.