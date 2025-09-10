CANAL RCN
Deportes Video

Colombia vs. México, amistoso internacional: fecha, hora y canal para ver

La selección Colombia de Mayores empieza su preparación para el Mundial 2026 y este sábado enfrentará a México.

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
03:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La selección Colombia de mayores comienza una nueva etapa en su camino hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y lo hará precisamente en territorio norteamericano. Este sábado 11 de octubre, el combinado nacional se enfrentará a México en el AT&T Stadium de Texas, en lo que será el primero de dos amistosos pensados para afinar detalles, probar variantes tácticas y consolidar la base del equipo que disputará la próxima cita orbital.

El seleccionador Néstor Lorenzo ha decidido aprovechar la clasificación anticipada de Colombia para realizar ensayos importantes dentro de su esquema. En la lista de convocados sorprendió con varios nombres nuevos, demostrando que busca ampliar el universo de jugadores y dar oportunidades a futbolistas que atraviesan un buen momento en sus clubes. La intención es clara: mantener la competitividad interna y evaluar nuevas alternativas que puedan fortalecer el grupo en distintas posiciones.

"No queremos más 'gracias guerreros'": César Torres, DT de la Selección Colombia en el Mundial sub-20
RELACIONADO

"No queremos más 'gracias guerreros'": César Torres, DT de la Selección Colombia en el Mundial sub-20

Nuevas caras y expectativas para el amistoso ante México

El duelo ante México servirá como termómetro para medir el rendimiento de los nuevos convocados y el funcionamiento colectivo frente a un rival que también apunta a ser protagonista en la próxima Copa del Mundo. Lorenzo podría presentar un once inicial renovado, con nombres frescos en la defensa y el mediocampo, además de opciones distintas en el frente de ataque.

La hinchada tricolor mantiene altas expectativas, especialmente tras los buenos resultados recientes y el estilo ofensivo que ha caracterizado a esta selección. Con la clasificación ya asegurada y el sorteo de grupos programado para diciembre, Colombia busca aprovechar al máximo cada amistoso para consolidar su idea de juego y soñar con un papel histórico en el Mundial de 2026.

Colombia vs. España, cuartos de final del Mundial sub-20: ¿cuándo y a qué hora es?
RELACIONADO

Colombia vs. España, cuartos de final del Mundial sub-20: ¿cuándo y a qué hora es?

El encuentro será a partir de las 8:00 p.m. (hora colombiana) y tendrá transmisión del Canal RCN.

El proceso de preparación apenas comienza, pero la ilusión ya está en marcha: la selección quiere llegar a la próxima cita mundialista en su mejor versión.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miguel Ángel Russo

Lionel Messi, Bayern Múnich, Real Madrid y el mundo del fútbol despiden a Miguel Russo

Selección Colombia

"No queremos más 'gracias guerreros'": César Torres, DT de la Selección Colombia en el Mundial sub-20

Fútbol internacional

VIDEO | Futbolista se rompe el cuello en pleno partido y su club teme a que quede discapacitado

Otras Noticias

Pensiones

Colombianos podrían tener 78 semanas de más gracias a esta ley: exigen documento para aumentar mesada

La ley en el país establece que ciertos ciudadanos pueden aumentar su mesada con este documento.

Artistas

Camilo Gallego, mánager de B-King, mostró el último chat con Regio Clown: hay una nota de voz INÉDITA

¿Qué fue lo que le dijo Regio Clown al mánager de B-King antes de la desaparición? Estos son los detalles.

Perú

Balacera en medio de un concierto deja a cuatro artistas heridos y provoca pánico en Lima

Nueva York

Músico colombiano recibió agresión mientras tocaba su acordeón en el metro de Nueva York

OMS

OMS alerta sobre el aumento de cigarrillos electrónicos en los jóvenes