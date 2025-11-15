CANAL RCN
Otro jugador de la Selección Colombia le dijo NO a Millonarios: estas fueron las razones

En las últimas hora se conoció que este jugador descartó por completo regresar al FPC.

Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 15 de 2025
08:14 a. m.
La inminente finalización del contrato del colombiano Miguel Ángel Borja con River Plate de Argentina, prevista para diciembre de este año, ha desatado una ola de especulaciones y rumores sobre su próximo destino.

Con 32 años de edad, el delantero cordobés se encuentra en una encrucijada crucial para definir el último gran contrato de su carrera, con dos horizontes que acaparan la atención: un posible regreso al fútbol colombiano, con un club grande como principal interesado, o una lucrativa transferencia a la pujante Liga MX de México.

Durante las últimas horas, se conoció que el cafetero fue sondeado por Millonarios, equipo que busca romper el mercado de fichajes con nombres de lujo. Sin embargo, la respuesta hacia el cuadro embajador fue negativa.

Estas son las razones por las que Borja dijo NO a Millonarios

De acuerdo con el periodista Guillermo Arango, Millonarios intentó acercarse para tener a Borja, sin embargo, la respuesta del círculo del jugador fue decir NO, dado que su salario resultaría impagable.

“Millonarios buscó a Miguel Ángel Borja, es cierto, al igual que a Barrios”, afirmó el periodista.

“La pretensión económica del jugador, para Colombia en general, es imposible”, agregó.

Cabe recordar que los azules intentaron también fichar a Wilmar Barrios, jugador con paso por la Selección Colombia pero que dijo también no.

Borja y River: Un Ciclo que parece cerrarse

El delantero colombiano no atraviesa su mejor momento en River Plate. La falta de regularidad, la presión de la afición y la decisión del club de no renovar su vínculo que finaliza en diciembre de 2025, hacen que su salida sea inminente.

A pesar de esto, desde su llegada en 2022, el atacante suma 62 goles y 10 asistencias en 159 partidos y ha celebrado la conquista de tres títulos nacionales con el "Millonario".

Con la mira puesta en el Mundial de 2026, Borja busca un nuevo desafío competitivo en el ámbito internacional, y la Liga MX se perfila como el escenario ideal para reencontrarse con su mejor nivel goleador.

Aunque el sueño de verlo regresar a Colombia seduce a los aficionados, la realidad económica y los avances en las negociaciones en México sugieren que el "Colibrí" podría emprender una nueva aventura fuera del continente. La decisión final sobre el destino de Borja se espera para el próximo mes de enero.

