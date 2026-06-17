Colombia venció a Uzbekistán y lidera el grupo K del Mundial: vea los goles del triunfo

La Selección Colombia comenzó con una sonrisa su participación en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo derrotó 3-1 a Uzbekistán en su debut y sumó tres puntos fundamentales para ubicarse en la primera posición del Grupo K, aprovechando además el empate entre Portugal y República Democrática del Congo en la otra jornada de la zona.

Aunque el conjunto cafetero tuvo momentos de buen fútbol y mostró superioridad durante varios pasajes del compromiso, terminó sufriendo más de la cuenta ante un rival que nunca bajó los brazos y complicó el cierre del partido.

Daniel Muñoz y Luis Díaz marcaron los goles de Colombia

La apertura del marcador llegó al minuto 40 gracias a una gran combinación ofensiva. Luis Díaz filtró un preciso pase al vacío para Daniel Muñoz, quien aprovechó el espacio y definió con categoría para vencer al arquero rival y poner en ventaja a la Tricolor.

Con el 1-0, Colombia ganó confianza y mantuvo el control de las acciones durante buena parte del encuentro. Sin embargo, el partido tomó un giro inesperado en el segundo tiempo.

Al minuto 60, Fayzullaev encontró el empate para Uzbekistán luego de una desafortunada acción protagonizada por Camilo Vargas. El guardameta colombiano no logró controlar una jugada dentro del área y el balón quedó servido para el atacante asiático, que no desaprovechó la oportunidad.

La respuesta de Colombia llegó apenas cinco minutos después. Luis Díaz, una de las grandes figuras del compromiso, apareció para marcar el 2-1 y devolver la tranquilidad al equipo nacional.

Sin embargo, en la última del partido, Jáminton Campaz puso el 3-1 definitivo, luego de un gran pase de Juan Camilo Hernández, quien le puso el balón para que el zurdo marcara de cabeza.

Colombia toma ventaja en el Grupo K

Con esta victoria, la Selección Colombia arranca con pie derecho su camino en la Copa del Mundo y se convierte en líder del Grupo K con tres puntos. El empate 1-1 entre Portugal y República Democrática del Congo dejó un escenario favorable para los cafeteros en la lucha por la clasificación.

Ahora, el próximo reto será el martes 23 de junio frente a República Democrática del Congo, en un partido que podría acercar a Colombia a los dieciseisavos de final y consolidar su buen inicio en el torneo.