Tres colombianas entre las 88 nominadas al once ideal de The Best: ¿cómo votar?

La FIFA reveló este jueves la lista oficial de futbolistas nominados para integrar el once ideal de los premios The Best, reconocimiento que destaca a los mejores jugadores y jugadoras del mundo durante la última temporada. En la categoría femenina, el fútbol colombiano vuelve a tener presencia con tres representantes que dejaron una huella importante tanto en sus clubes como en la selección nacional. Sin embargo, la gran sorpresa fue la ausencia de Linda Caicedo, figura estelar del combinado tricolor y una de las jugadoras más reconocidas a nivel internacional.

Entre las 88 jugadoras nominadas aparecen Leicy Santos, Katherine Tapia y Mayra Ramírez, tres nombres que reflejan el crecimiento del fútbol femenino colombiano y su impacto en los principales escenarios del mundo. Las votaciones ya están abiertas y los aficionados registrados en FIFA.com podrán elegir a sus favoritas para conformar la alineación ideal del año.

Leicy, Katherine y Mayra: orgullo colombiano en la élite mundial

Leicy Santos, actual jugadora del Washington Spirit y una de las referentes de la Selección Colombia, fue nominada gracias a su consistencia, liderazgo y aporte ofensivo en cada competencia. Su temporada fue destacada tanto en la NWSL de Estados Unidos como en la Copa América Femenina, donde volvió a ser una pieza clave del combinado nacional.

La arquera Katherine Tapia, por su parte, se ha consolidado como una de las mejores guardametas de Sudamérica. Su seguridad bajo los tres palos, reflejos y capacidad para liderar la defensa le valieron el reconocimiento de la FIFA. Finalmente, Mayra Ramírez, del Chelsea FC, completa el trío colombiano tras un año de ensueño en la liga inglesa y con la Selección Colombia, donde su potencia y sacrificio ofensivo la convirtieron en una de las delanteras más destacadas del continente.

Así se podrá votar por el once ideal de la FIFA

La FIFA explicó que todos los aficionados pueden votar de forma gratuita en su sitio web oficial para elegir los once ideales masculino y femenino. Los usuarios deben seleccionar una de las tres formaciones disponibles y luego escoger un arquero, hasta cuatro defensas, cuatro centrocampistas y tres delanteros para completar su equipo.

La presencia de tres futbolistas colombianas en esta lista reafirma el gran momento del fútbol femenino nacional y el reconocimiento internacional que continúa ganando. Aunque la ausencia de Linda Caicedo generó sorpresa, la nominación de Santos, Tapia y Ramírez confirma que Colombia sigue siendo una de las potencias emergentes en el panorama mundial.