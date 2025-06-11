¿Cómo votar por Jhon Arias y Kevin Mier para integrar el XI ideal en los premios The Best de la FIFA

La edición FIFA The Best 2025 ya abrió sus votaciones oficiales, y Colombia cuenta con dos representantes destacados: Kevin Mier, arquero del Cruz Azul de México, y Jhon Arias, mediocampista del Wolverhampton de Inglaterra. Ambos fueron incluidos entre los candidatos al FIFA Men’s 11, el equipo ideal que reconoce a los jugadores más sobresalientes del año en cada posición.

Estos premios también entregan galardones al mejor jugador, entrenador, arquero y afición del año. En esta ocasión, los aficionados colombianos pueden tener un papel clave apoyando a sus representantes en una votación abierta al público a nivel mundial.

Así se elige el XI ideal de la FIFA

El FIFA Men’s World XI combina la opinión de cuatro grupos de votantes, cada uno con un peso del 25% en el resultado final: los capitanes y entrenadores de selecciones nacionales, un periodista deportivo por país afiliado a la FIFA y, finalmente, los aficionados de todo el mundo.

Esto significa que la voz de los hinchas tiene una influencia real en el proceso. Votar no solo es una forma de reconocimiento, sino también una oportunidad para que los seguidores colombianos contribuyan a que Mier y Arias alcancen un puesto en el equipo ideal del año.

Paso a paso para votar en FIFA The Best 2025

El proceso de votación es gratuito y completamente digital. La FIFA habilitó una plataforma en su sitio oficial para registrar los votos del público.

Ingresa a www.fifa.com/thebest. Selecciona la categoría “FIFA Men’s World XI” (equipo ideal masculino del año). Crea una cuenta o inicia sesión con tu perfil FIFA (puedes usar correo electrónico, Google o Apple). Elige a tus jugadores favoritos en cada posición. Busca a Kevin Mier (Cruz Azul) entre los porteros y a Jhon Arias (Wolverhampton) entre los mediocampistas. Envía tu votación y compártela en redes sociales con el hashtag #FIFATheBest.

Una vez registrado el voto, el sistema confirmará automáticamente la participación del usuario y su elección quedará contabilizada de manera oficial.