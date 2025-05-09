Los 5 colombianos que jugarán su tercer Mundial en Estados Unidos 2026

La Selección Colombia vivió una jornada histórica al vencer 3-0 a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, resultado que le permitió sellar de manera oficial su clasificación al Mundial de Estados Unidos 2026. Con este triunfo, el combinado tricolor aseguró el séptimo cupo de su historia en una Copa del Mundo y encendió la ilusión de un país que sueña con volver a ser protagonista en el escenario más grande del fútbol internacional.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo mostró solidez colectiva y efectividad ofensiva, factores que han marcado su camino durante la eliminatoria. El Metropolitano, colmado de aficionados, fue testigo de una presentación que no dejó dudas: Colombia estará en la próxima cita mundialista con una base de jugadores experimentados y nuevas figuras que empiezan a consolidarse.

Cinco referentes van por su tercer Mundial

El logro deportivo cobra un valor especial por la continuidad de algunos nombres que ya han escrito capítulos memorables con la camiseta nacional. James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, David Ospina, Santiago Arias y Camilo Vargas sumarán, si el entrenador lo dispone, su tercera participación mundialista.

Este grupo de futbolistas representa la experiencia y el liderazgo necesarios para guiar a una generación renovada que busca dejar huella en Estados Unidos.

James, protagonista en Brasil 2014 y Rusia 2018, sigue siendo el líder natural de la ofensiva. Ospina, por su parte, brindará experiencia en el arco, mientras que Quintero y Arias aportan versatilidad y jerarquía. Vargas, consolidado como arquero de confianza, también se proyecta como una pieza clave.

Una nueva ilusión para el país

La clasificación llega en un momento de estabilidad y confianza. Bajo la dirección de Lorenzo, Colombia ha recuperado una identidad de juego basada en el equilibrio defensivo y la construcción ofensiva. El reto ahora será potenciar ese estilo para competir ante las potencias del mundo.

La tricolor, que suma siete presencias en Copas del Mundo, se prepara para una nueva aventura. Estados Unidos 2026 será la oportunidad de confirmar que el proceso actual no solo garantiza resultados, sino también un futuro prometedor para el fútbol colombiano.