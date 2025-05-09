El nuevo récord que alcanzó James Rodríguez con la selección Colombia: sigue haciendo historia

El nombre de James Rodríguez ya estaba escrito con letras doradas en la historia del fútbol colombiano, pero lo conseguido este jueves lo eleva aún más al nivel de leyenda.

El mediocampista cucuteño se convirtió en el máximo anotador de la Selección Colombia en eliminatorias mundialistas, alcanzando 14 tantos y dejando atrás al histórico Radamel Falcao García, quien se había quedado con 13. Con esta nueva marca, James confirma lo que durante años ha sido evidente: es el jugador más influyente que ha vestido la camiseta tricolor.

Más allá de los números, la carrera de James con Colombia se caracteriza por su capacidad para aparecer en los momentos más decisivos. Desde su protagonismo en el Mundial de Brasil 2014, donde fue goleador del certamen con seis tantos, hasta sus múltiples asistencias que han definido partidos, su aporte ha sido determinante. Hoy, con 33 años y todavía con hambre de gloria, su récord llega como una muestra de vigencia y liderazgo.

Un legado difícil de igualar

El volante zurdo no solo lidera en goles de eliminatoria, también es el máximo asistidor en la historia de la Selección, lo que evidencia su doble faceta: la del goleador y la del generador de juego. Es un futbolista que trasciende las estadísticas, porque con cada actuación ha logrado conectar con la ilusión de millones de colombianos que ven en él un referente dentro y fuera de la cancha.

Superar a Falcao en una estadística tan simbólica no es poca cosa, considerando que el ‘Tigre’ ha sido durante años la máxima carta ofensiva del país. Sin embargo, James lo ha conseguido a punta de constancia, talento y visión de juego. Su nombre ya ocupa un lugar especial en el podio de los más grandes de la historia del fútbol colombiano.

Preparado para su tercer Mundial

El récord llega en un momento clave: a las puertas de lo que sería su tercer Mundial con la Selección. James está enfocado en liderar a Colombia rumbo a la cita de 2026, un torneo que podría convertirse en la confirmación de su grandeza. La experiencia, combinada con la calidad que nunca ha perdido, lo proyecta como una pieza esencial en el equipo de Néstor Lorenzo.

Para los hinchas, James ya no tiene que demostrar nada; sin embargo, él mismo se ha encargado de seguir escribiendo capítulos inolvidables. Hoy, con este nuevo logro, el “10” de Colombia reafirma que su legado será muy difícil de igualar.