Así le ha ido a Millonarios jugando en Chile: el ‘embajador’ enfrentará a O’Higgins

El reto de Millonarios FC en territorio chileno no es nuevo, pero sí determinante. A lo largo de su historia en torneos continentales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, el equipo embajador ha disputado seis partidos en Chile, con un balance poco favorable que espera revertir.

El próximo desafío será el martes 7 de abril en el estadio El Teniente de Rancagua, donde Millonarios debutará en la fase de grupos de la Copa Sudamericana frente a O’Higgins.

El equipo colombiano llega motivado tras eliminar a Atlético Nacional en una serie vibrante que incluyó un recordado gol de media cancha, resultado que fortaleció la confianza del plantel.

¿Cómo le ha ido a Millonarios jugando en Chile en torneos internacionales?

El historial de Millonarios jugando en Chile evidencia más dificultades que alegrías. De los seis encuentros disputados, el equipo bogotano solo ha conseguido una victoria, un empate y cuatro derrotas.

El triunfo más destacado se remonta al 8 de mayo de 1960, cuando goleó 0-5 a Universidad de Chile, en uno de los resultados más contundentes de su historia internacional. Sin embargo, los años siguientes no fueron tan favorables.

En 1962 y 1995, Universidad Católica se impuso en dos ocasiones con marcadores amplios, mientras que Universidad de Chile también logró una victoria ajustada en ese mismo periodo.

Más recientemente, en 2007, Millonarios rescató un empate 1-1 frente a Colo-Colo por la Copa Sudamericana. No obstante, en 2024, volvió a caer en territorio chileno tras perder 3-1 ante Palestino por Copa Libertadores.

Estos resultados muestran que jugar en Chile ha sido históricamente un desafío para el club colombiano, tanto por el nivel de los rivales como por las condiciones de visitante.

¿Puede Millonarios cambiar su historia en Chile ante O’Higgins?

El contexto actual invita al optimismo. Millonarios llega a este compromiso con un impulso anímico importante tras su reciente clasificación internacional. La eliminación de Atlético Nacional no solo representó un logro deportivo, sino también un golpe de autoridad que demuestra su capacidad competitiva.

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Además, el equipo podría contar nuevamente con Radamel Falcao García, quien regresa tras superar una lesión muscular sufrida en febrero. La presencia del delantero experimentado podría ser clave para fortalecer el ataque azul en un partido que exige eficacia.

El duelo ante O’Higgins será fundamental para marcar el rumbo en el Grupo C. Sumar puntos como visitante es una prioridad para cualquier equipo que aspire a avanzar en torneos internacionales, y Millonarios lo sabe.