El plan de ‘Araña’ para sabotear la posesión de De la Espriella: $ 3.000 millones y frenar la extradición

Noticias RCN conoció en exclusiva una serie de chats en poder de organismos de inteligencia que revelan una alerta sobre un supuesto plan para alterar el orden público durante la posesión de Abelardo de la Espriella, el 7 de agosto de 2026.

En los mensajes se habló de dinero, movilizaciones y un posible paro en Putumayo, Nariño y Valle del Cauca. La información menciona a los Comandos de Frontera y la supuesta intención de evitar la extradición de alias Araña.

El propósito: impedir la extradición de alias Araña

Fuentes de inteligencia le confirmaron a Noticias RCN que el cabecilla habría gestionado el envío de tres mil millones de pesos para sabotear la posesión presidencial en Cali. También habrían participado alias Darío o Popeye como principal articulador.

‘Araña’ presuntamente ordenó financiar movilizaciones y acciones de presión en contra del Gobierno que comenzaba el 7 de agosto.

“Me informan que hace ocho días, los Comandos de Frontera llevaron 3.000 millones de pesos a Cali para sabotear la posesión del presidente y van a financiar marchas campesinas contra el gobierno”, esto expone uno de los chats.

Dinero para financiar paros y movilizaciones

De acuerdo con la información de inteligencia, el dinero habría sido proporcionado para financiar marchas y presionar al gobierno con un objetivo concreto: evitar como fuera la extradición del cabecilla, quien hasta hace pocos meses participaba como negociador en los diálogos de paz de la administración anterior, la del expresidente Gustavo Petro.

Otra parte del chat revela lo siguiente: “Están ordenando aprovisionarse de combustible y comida en Putumayo y Nariño porque van a hacer un paro cívico grande en los dos departamentos para bloquear vías, carros, etcétera. El propósito es evitar la extradición y la condición para levantar el paro es que no extraditen a ‘Araña’”.

La información también menciona un supuesto intermediario político encargado de coordinar la movilización y recibir el dinero. Su identidad se mantiene bajo reserva para no afectar las investigaciones.