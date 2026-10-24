Último reporte de salud de Vincent Kompany, DT de Luis Díaz, tras desplomarse

El Bayern Múnich entregó este sábado 24 de octubre un parte alentador sobre Vincent Kompany, entrenador de Luis Díaz.

El técnico belga permanece hospitalizado después de desplomarse el viernes mientras observaba una práctica del conjunto filial. Los médicos investigan la causa del episodio.

¿Cuál es el estado de salud de Vincent Kompany?

Max Eberl, director deportivo del Bayern, explicó que el entrenador, de 40 años, continuará varios días bajo supervisión médica. “La buena noticia es que está estable”, aseguró durante la rueda de prensa previa al encuentro con Friburgo.

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El dirigente habló con Kompany y su esposa después del incidente. Aclaró que todavía no existe un diagnóstico definitivo y que deben completarse las pruebas antes de decidir su regreso.

“Primero tenemos que averiguar qué ocurrió”, indicó Eberl, quien descartó poner una fecha exacta a su recuperación. “No vamos a hablar de días, vamos a hablar de semanas”, agregó.

Cabe recordar que Kompany había sufrido una infección viral días atrás, que lo obligó a ausentarse temporalmente de algunas actividades. El miércoles volvió al banquillo para el empate 2-2 ante Arsenal por la Liga de Campeones, pero el club no ha confirmado que esa enfermedad tenga relación con el desvanecimiento.

¿Quién dirigirá al Bayern Múnich mientras se recupera Kompany?

El episodio ocurrió cuando Kompany observaba el entrenamiento del equipo filial. Fue atendido y trasladado a un hospital de Múnich, donde permanece en observación.

Mientras tanto, el asistente Aaron Danks asumirá la dirección del equipo, que el domingo visitará a Friburgo por la Bundesliga. La ausencia también podría prolongarse hasta próximos compromisos internacionales, aunque todavía no hay un plazo médico confirmado.

“Esto demuestra una vez más que el fútbol no es lo más importante en la vida. Lo más importante es la salud”, recordó Eberl.

La institución insistió en que Kompany tendrá el tiempo necesario para recuperarse, antes de retomar sus funciones junto a Luis Díaz y sus compañeros.