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Verónica Alcocer respondió al anuncio de Eva Ferrer de que entregaría información a EE. UU.

La defensa de la exprimera dama pidió que las autoridades que examinen la información que Eva Ferrer dijo que llevaría a Estados Unidos cuenten con el contexto completo del caso.

Verónica Alcocer responde ante el anuncio de Eva Ferrer de que entregaría información a EE. UU.
Foto: Noticias RCN

Yhonay Díaz

octubre 24 de 2026
09:40 a. m.
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La defensa de Verónica Alcocer, a través de un comunicado, solicitó que en medio de las investigaciones en contra de su apoderada se tenga en cuenta la versión de Manel Grau frente a los señalamientos que le atribuyen sobre supuestos vínculos con el transporte de drogas y exorbitantes sumas de dinero entre Venezuela.

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Esta solicitud se da tras el anuncio de Eva Ferrer de viajar a Washington donde entregaría información del Departamento de Estado y a otras autoridades de Estados Unidos sobre el caso que involucraría, de manera directa, a Verónica Alcocer.

El documento de la defensa de Alcocer fue dirigido a Johny Mena Herrera, abogado de Eva Ferrer, con el propósito de trasladarle formalmente la respuesta que Grau entregó a la defensa, así como el comunicado que hizo público sobre el asunto.

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La defensa de Verónica Alcocer habló de la versión de Manel Grau

En la carta, Gaviria señaló que Grau negó categóricamente los señalamientos que, de acuerdo con la comunicación, se le atribuyen a su representada.

El abogado indicó que el propio Grau calificó esas afirmaciones de “falsos y calumniosos”, por lo que consideró pertinente que tanto Ferrer como su equipo jurídico conocieran directamente el contenido del pronunciamiento.

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Defensa solicitó contexto completo del caso para evaluar la información

La defensa de Alcocer sostuvo que, aunque el desmentido ya es de conocimiento público, era necesario remitirlo formalmente para que pudiera ser considerado en las actuaciones que se adelantarían ante las autoridades estadounidenses durante el anunciado viaje de Ferrer.

El documento plantea la importancia de que las autoridades que eventualmente examinen la información cuenten con los elementos de contexto que la defensa considera relevantes para valorar los señalamientos.

En ese sentido, la defensa de Alcocer manifestó que adelantará las gestiones correspondientes para hacer llegar la misma información y otros elementos de contraste que ha recopilado a las autoridades estadounidenses competentes.

El abogado de la exprimera dama insistió en que es determinante que las autoridades encargadas de verificar los hechos dispongan de información completa y debidamente contextualizada antes de realizar sus valoraciones.

Por ello, la defensa anunció que pondrá a disposición de las autoridades correspondientes tanto el desmentido de Grau como otros elementos de contraste que ha reunido.

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