Aerolínea le apuesta al turismo de entretenimiento en Colombia: así podrán asistir a conciertos

Los conciertos y festivales se han convertido en una razón para viajar dentro y fuera de Colombia. Cada vez más personas buscan desplazarse a otras ciudades para disfrutar de sus artistas favoritos, una tendencia que también está llamando la atención de las aerolíneas.

En medio de este panorama, JetSMART anunció que fortalecerá su presencia en el turismo de entretenimiento en Colombia, mediante alianzas con escenarios musicales, festivales y artistas que realizan giras nacionales e internacionales.

La compañía busca aprovechar el movimiento de viajeros que generan estos eventos y ofrecer alternativas de transporte para quienes desean asistir.

JetSMART anuncia sorteos de entradas para conciertos en Bogotá

Una de las principales novedades es la alianza de JetSMART con el Vive Claro Distrito Cultural, escenario ubicado en Bogotá que recibe importantes espectáculos musicales.

Como parte del acuerdo, la compañía se convirtió en la aerolínea oficial del recinto y realizará sorteos de entradas para conciertos a través de sus redes sociales.

Estas actividades se desarrollarán antes de determinadas presentaciones, aunque todavía no se han especificado las fechas ni los requisitos para participar.

Además, la aerolínea contará con un espacio permanente dentro del escenario, donde los asistentes podrán conocer sus rutas y consultar alternativas para viajar.

¿Cómo impulsará JetSMART el turismo de conciertos en Colombia?

La estrategia también contempla acuerdos con artistas y organizadores de giras musicales, buscando facilitar los desplazamientos de quienes viajan para asistir a espectáculos.

Asimismo, JetSMART tendrá presencia en ferias, carnavales y festivales culturales, gastronómicos y de diseño en diferentes regiones del país.

Según la compañía, esta apuesta responde al crecimiento del turismo asociado al entretenimiento, una actividad que también beneficia a hoteles, restaurantes y servicios de transporte.

Con estas iniciativas, la aerolínea busca posicionarse como una alternativa para los viajeros que planean sus desplazamientos alrededor de conciertos y festivales, mientras fortalece su participación en el mercado colombiano.

Próximo conciertos en Vive Claro con presencia de Jetsmart