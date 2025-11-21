Comunicado oficial: América de Cali anunció esperada salida de uno de sus directivos

Este 21 de noviembre, América de Cali emitió un comunicado oficial en donde se confirmó que uno de los directivos de la institución y un integrante del cuerpo técnico de las categorías inferiores, dejaron de tener vínculo contractual con el equipo.

Se trata del gestor deportivo Daniel Pabón y el exportero Jhon 'Pluto' Meneses, quienes venían atravesando por un proceso disciplinario luego de que protagonizaran una pelea en el Torneo de las Américas sub-17, donde terminaron agrediendo a un árbitro de la competencia.

Comunicado oficial del América de Cali

"América de Cali S.A. informa a sus accionistas, aficionados, medios de comunicación y a la opinión pública en general que, a partir de la fecha, los señores Daniel Pabón y John Meneses se han desvinculado de la institución. Agradecemos a John y a Daniel por el tiempo y los servicios prestados al Club".

"Este comunicado se emite exclusivamente para fines informativos. América de Cali S.A. continuará desarrollando sus actividades con normalidad, bajo los lineamientos de sus órganos de dirección y conforme a sus estatutos y a la normativa aplicable del fútbol asociado".

El escándalo de Daniel Pabón y Jhon Meneses

El 12 de octubre de 2025, durante la semifinal del Torneo Internacional de las Américas Sub-17 entre América de Cali y la Academia Alemana de Popayán, se desató una trifulca. Integrantes del América (jugadores, cuerpo técnico y directivos) agredieron físicamente al árbitro central, Fernando José Velásquez Amador, según el informe arbitral.

Según reportes, la agresión se habría originado tras una decisión arbitral controvertida: se anuló un gol del América cuando perdía 4-3, lo que desencadenó la ira del equipo.

La Comisión Disciplinaria de la Liga Vallecaucana de Fútbol los sancionó con suspensión de 24 meses sin poder participar en actividades de fútbol.