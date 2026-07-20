¡Bombazo! La cantidad de selecciones que jugarán el Mundial 2030

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó que el Mundial 2030 tendría 64 equipos y se disputará con motivo del centenario de la Copa del Mundo. El dirigente hizo el anuncio a través de su cuenta de X al finalizar el Mundial 2026.

Con la Copa del Mundo de Norteamérica ya en el pasado, la atención del fútbol internacional comienza a centrarse en la edición de 2030, que promete convertirse en una de las más especiales de la historia por el formato que se estudia y por el simbolismo de celebrar los 100 años del torneo.

¿Qué dijo Alejandro Domínguez sobre el Mundial 2030?

A través de un mensaje publicado en X, el presidente de la Conmebol aseguró que el próximo Mundial será una celebración histórica para Sudamérica.

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos, escribió Domínguez.

Para la Conmebol, el centenario representa una oportunidad para dar mayor protagonismo a las federaciones de todo el mundo y conmemorar el nacimiento del torneo, cuya primera edición se jugó en Uruguay en 1930.

¿Por qué el Mundial 2030 podría jugarse con 64 selecciones?

La ampliación del torneo responde a una idea que ha venido tomando fuerza desde Gianni Infantino en la presidencia de la FIFA.

El dirigente ya impulsó el paso de 32 a 48 equipos para el Mundial 2026, un cambio que permitió la clasificación de más selecciones y amplió la representación de distintas confederaciones.

Sobre esa decisión, Infantino ha defendido que abrir más cupos fortalece el crecimiento del fútbol internacional.

"Podemos ver que el nivel de los equipos es extremadamente alto y sigue mejorando en todo el mundo. Si a los países pequeños no se les da la oportunidad de participar, ya no tendrán motivación para seguir mejorando", afirmó el presidente de la FIFA en anteriores intervenciones sobre la expansión del torneo.

Aunque la propuesta de un Mundial con 64 selecciones aún deberá completar los procesos correspondientes dentro de la FIFA, el respaldo público de la Conmebol convierte la iniciativa en uno de los principales temas que comenzarán a debatirse de cara a 2030.