Con sorpresa incluida: Argentina presentó su convocatoria oficial para el Mundial

La selección de Argentina ya definió a los 26 jugadores con los que intentará defender la corona en el Mundial de Norteamérica 2026. El seleccionador Lionel Scaloni reveló este jueves la convocatoria definitiva, encabezada por Lionel Messi, quien se perfila para disputar un nuevo capítulo histórico en su carrera.

El capitán de la Albiceleste aparece en la lista pese a las recientes dudas físicas generadas por su salida con molestias en el último compromiso del Inter Miami antes del receso de la MLS. El club estadounidense informó sobre una fatiga muscular en la pierna izquierda, situación que encendió la preocupación entre los aficionados argentinos.

Sin embargo, Scaloni ya había transmitido tranquilidad en días recientes y finalmente confirmó la presencia del número 10, que llegará al torneo con 39 años y con la posibilidad de romper un récord absoluto: convertirse en el jugador con más participaciones en la historia de las Copas del Mundo con seis apariciones.

¿Por qué sorprendió la ausencia de Franco Mastantuono?

Uno de los temas más comentados de la convocatoria fue la exclusión de Franco Mastantuono. El joven futbolista del Real Madrid, de apenas 18 años, era considerado por muchos seguidores como una de las grandes apuestas de renovación dentro del plantel argentino.

Su ausencia llamó la atención especialmente por el momento de crecimiento que atraviesa y por las expectativas que ha generado como una de las mayores promesas del fútbol argentino. No obstante, Scaloni optó por priorizar la base que conquistó el título mundial y mantener una estructura consolidada.

En contraste, sí aparecen nombres jóvenes que ya venían integrándose al proceso, como Nicolás Paz y Valentín Barco. También destaca la inclusión del delantero José Manuel “Flaco” López, quien ha ido ganando espacio dentro del ciclo reciente del entrenador.

Otro punto importante de la lista pasa por el regreso de Cristian Romero. El defensor había sembrado dudas sobre su presencia tras una lesión sufrida en abril, pero finalmente estará disponible para liderar la defensa argentina.

¿Con qué equipo defenderá Argentina su título mundial?

La convocatoria conserva gran parte del núcleo campeón del mundo y combina experiencia, talento ofensivo y futbolistas jóvenes con proyección internacional. Además de Messi, aparecen referentes como Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Argentina integrará el Grupo J y comenzará la defensa del campeonato frente a Argelia el 16 de junio en Kansas City. Austria y Jordania completan la zona.

Lista completa de convocados de Argentina para el Mundial 2026

Arqueros: Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Juan Musso (Atlético de Madrid).

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Facundo Medina (Olympique de Marsella), Nicolás Tagliafico (Lyon).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis), Valentín Barco (Estrasburgo).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Thiago Almada, Nicolás González, Julián Álvarez, Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y José Manuel López (Palmeiras).