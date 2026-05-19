¿Qué tanto cambió el precio del dólar en Colombia? Así abrió hoy 19 de mayo de 2026

El Banco de la República, sobre las 8:00 de la mañana de este 19 de mayo de 2026, reveló que el dólar en Colombia abrió exactamente en 3.805,00 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado se ubicó en 3.796,78 pesos, aumentando 37.78 pesos respecto a la del martes de la semana pasada (12 de mayo de 2026).

En medio de ese panorama, el promedio de tarifas que se han identificado en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín son las siguientes:

Bogotá: 3.700 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.760 pesos para que los vendan.

Cali: 3.630 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.760 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.670 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.780 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia hoy 19 de mayo de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado del dólar, haciendo el comparativo con la de hace un mes (19 de abril de 2026), tuvo un ascenso de 203.64 pesos, que equivalen al 5.67 %.

Además, tomando como referencia la TRM que hubo en el inicio del 2026, el incremento fue de 39.7 pesos, que representan un 1.06 %.

No obstante, revisando la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (19 de mayo de 2025), hubo un descenso de 397.5 pesos, que significan un 9.48 %.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado en los últimos días

En las jornadas más recientes, la Tasa Representativa del Mercado del dólar no ha conseguido bajar de la barrera de los 3.700 pesos.

Los precios reportados han sido los siguientes: