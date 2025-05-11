Aliste el bolsillo: esto vale la nueva indumentaria de la selección Colombia para el Mundial

La Selección Colombia estrenó oficialmente su nueva camiseta este miércoles 5 de noviembre, en un evento organizado por Adidas, la marca encargada de vestir al combinado nacional. La presentación generó gran expectativa entre los aficionados, quienes esperaban conocer el diseño que acompañará al equipo en el camino hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La nueva indumentaria mantiene la esencia tradicional del amarillo, azul y rojo, pero incorpora detalles modernos y tecnológicos que buscan mejorar el rendimiento de los jugadores.

Adidas destacó que el diseño está inspirado en la energía y la alegría del pueblo colombiano, con una textura más liviana y materiales que optimizan la ventilación. Además, se incluyó un detalle especial en el cuello y en las mangas, representando la unión y la pasión que caracteriza a la hinchada nacional.

Los precios oficiales y las versiones disponibles

Según la página oficial de Adidas Colombia, la venta de la nueva indumentaria iniciará este mismo 6 de noviembre. La camiseta versión jugador —la misma que utilizarán los futbolistas en la cancha— tiene un valor de 599.950 pesos colombianos, mientras que la versión jugador de manga larga costará 649.950 pesos. Por otro lado, la versión oficial, pero que no pertenece a la gama profesional, se podrá adquirir por 379.950 pesos, y su versión de manga larga por 429.950 pesos.

Estas versiones estarán disponibles tanto en tiendas físicas como en la página web de la marca, con tallas para hombre, mujer y niño.

Más que una camiseta: toda la colección tricolor

La colección no se limita solo a la camiseta principal. Adidas también pondrá a disposición de los aficionados una línea completa de productos que acompañarán a la Selección en su preparación para el Mundial 2026. Entre ellos se encuentran camisetas y pantalones de entrenamiento, buzos, sudaderas, chaquetas rompevientos y pantalonetas oficiales.

Con esta nueva indumentaria, la Federación Colombiana de Fútbol y Adidas buscan no solo vestir al equipo, sino también reforzar la identidad y el orgullo de todo un país que sueña con una destacada actuación en la próxima cita mundialista.