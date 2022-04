¡No hay ropa para el baile! Comesaña le bajo el dedo a DIM en la Copa Sudamericana

Llega una nueva oportunidad para que los equipos del fútbol colombiano puedan dejar el nombre del país en alto en los diferentes torneos internacionales, donde su obligación, es mejorar la presentación realizada en los años anteriores, ya que, durante los últimos años, Colombia no ha tenido equipos protagonistas en la Copa Libertadores ni Sudamericana.

Este jueves 14 de abril, Independiente Medellín, tendrá su segunda participación de la Copa Sudamericana, al momento que enfrente al 9 de Octubre, en el Atanasio Girardot, donde los dirigidos por Comeñasa buscarán su primera victoria en el torneo internacional, luego de igualar 3-3 frente a Guaireña.

Precisamente previo a este partido internacional, el estratega colombo uruguayo, sorprendió a todos al momento de confirmar, que la prioridad del club, es la liga local, más no la Copa Sudamericana, dejando ver entre líneas, que tiene un plantel muy corto para pelear los dos torneos y como se dice popularmente “no tendría ropa para esa fiesta”.

“Nosotros los sudamericanos no estamos acostumbrados a priorizar. La prioridad mía es la liga. Medellín no puede quedar eliminado. La Sudamericana la vamos a pelear. Llegar a las últimas instancias es bastante complicado y hay que prepararse. Este equipo no se preparó para ganar una Sudamericana. Vamos a dar todo y estamos en condiciones de dar la pelea para pasar”, aseguró el entrenador previo a este partido.

De igual forma, el entrenador, dejó que ver que la nómina no es muy amplia y no pueden pelear en todos los frentes que están, asegurando que tiene el mismo equipo del semestre pasado, con algunos refuerzos que pudieron traer para el 2022.

“A este equipo se le están pidiendo una cantidad de cosas. Es el mismo equipo del año pasado. Solo con Felipe Pardo y Luciano Pons”, finalizó el entrenador.

Próximo partido del Independiente Medellín en Copa Sudamericana

El próximo reto para el ‘poderoso de la montaña, será este jueves 14 de abril frente al 9 de Octubre, siendo este su primer y único partido en el Atanasio Girardot, teniendo en cuenta que en los próximos días el escenario deportivo tendrá algunos eventos culturales y no estará disponible para los juegos del equipo antioqueño.

Según información revelada por el mismo club, se dio a conocer que el estadio que recibirá al Independiente Medellín, será el Hernán Ramírez Villegas, para los juegos frente a Guaireña e Internacional.