🔴EN VIVO🔴 Catar 0 - 0 Suiza: siga en vivo el partido del grupo B del Mundial 2026

La emoción del Mundial 2026 continúa este 13 de junio con un atractivo duelo entre Catar y Suiza, dos selecciones que llegan con la obligación de sumar de a tres en el grupo B.

Luego del empate entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, el ganador de este compromiso quedará como líder de la zona y dará un paso importante hacia la clasificación a la siguiente ronda.

El encuentro promete intensidad desde el primer minuto, ya que ambos equipos saben que cada punto puede marcar la diferencia en una Copa del Mundo tan competitiva. Los aficionados estarán atentos a un partido que puede cambiar por completo el panorama del grupo.

Hora y dónde ver EN VIVO Catar vs. Suiza

El compromiso entre cataríes y suizos se disputará este viernes 13 de junio y comenzará a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia.

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Los aficionados podrán seguir todas las emociones del encuentro a través de Win Sports y la plataforma Win Play, que transmitirán el partido en vivo para el país.

Con el liderato del grupo en juego, se espera un duelo abierto y con oportunidades para ambos equipos. Catar buscará aprovechar su crecimiento futbolístico en los últimos años, mientras que Suiza intentará imponer la experiencia que ha acumulado en torneos internacionales.

Un partido especial para Julen Lopetegui

Más allá de lo deportivo, la jornada tendrá un significado especial para Julen Lopetegui, entrenador de Catar. El técnico español volverá a dirigir un partido mundialista un 13 de junio, exactamente ocho años después de una fecha que marcó su carrera.

Ese mismo día, en 2018, fue destituido como seleccionador de España a pocas horas del inicio del Mundial de Rusia, una de las decisiones más recordadas en la historia reciente del fútbol español.

Por el lado de Suiza, el equipo llega con el cartel de favorito dentro del grupo gracias a sus destacadas actuaciones en los últimos años.

Entre ellas sobresale su participación en la Eurocopa 2020, donde alcanzó los cuartos de final y dejó una imagen muy competitiva ante las principales selecciones del continente.

Siga aquí todas las incidencias y el minuto a minuto de este vibrante encuentro del Mundial 2026.