CANAL RCN
Deportes Video

🔴EN VIVO🔴 Catar 0 - 0 Suiza: siga en vivo el partido del grupo B del Mundial 2026

A las 2:00 p.m., (hora colombiana) Catar enfrentará a Suiza en el San Francisco Bay Area Stadium en el duelo del grupo B

Noticias RCN

junio 13 de 2026
01:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La emoción del Mundial 2026 continúa este 13 de junio con un atractivo duelo entre Catar y Suiza, dos selecciones que llegan con la obligación de sumar de a tres en el grupo B.

Brasil vs. Marruecos: hora y cómo ver en vivo el partidazo del grupo C del Mundial 2026
RELACIONADO

Brasil vs. Marruecos: hora y cómo ver en vivo el partidazo del grupo C del Mundial 2026

Luego del empate entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, el ganador de este compromiso quedará como líder de la zona y dará un paso importante hacia la clasificación a la siguiente ronda.

El encuentro promete intensidad desde el primer minuto, ya que ambos equipos saben que cada punto puede marcar la diferencia en una Copa del Mundo tan competitiva. Los aficionados estarán atentos a un partido que puede cambiar por completo el panorama del grupo.

Hora y dónde ver EN VIVO Catar vs. Suiza

El compromiso entre cataríes y suizos se disputará este viernes 13 de junio y comenzará a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia.

Estudio reveló cuáles son las comidas y bebidas que se dispararán en Colombia durante el Mundial
RELACIONADO

Estudio reveló cuáles son las comidas y bebidas que se dispararán en Colombia durante el Mundial

Los aficionados podrán seguir todas las emociones del encuentro a través de Win Sports y la plataforma Win Play, que transmitirán el partido en vivo para el país.

Con el liderato del grupo en juego, se espera un duelo abierto y con oportunidades para ambos equipos. Catar buscará aprovechar su crecimiento futbolístico en los últimos años, mientras que Suiza intentará imponer la experiencia que ha acumulado en torneos internacionales.

Un partido especial para Julen Lopetegui

Más allá de lo deportivo, la jornada tendrá un significado especial para Julen Lopetegui, entrenador de Catar. El técnico español volverá a dirigir un partido mundialista un 13 de junio, exactamente ocho años después de una fecha que marcó su carrera.

¡Primer autogol del Mundial 2026! Pierde 1-0 Paraguay vs. Estados Unidos: video
RELACIONADO

¡Primer autogol del Mundial 2026! Pierde 1-0 Paraguay vs. Estados Unidos: video

Ese mismo día, en 2018, fue destituido como seleccionador de España a pocas horas del inicio del Mundial de Rusia, una de las decisiones más recordadas en la historia reciente del fútbol español.

Por el lado de Suiza, el equipo llega con el cartel de favorito dentro del grupo gracias a sus destacadas actuaciones en los últimos años.

Entre ellas sobresale su participación en la Eurocopa 2020, donde alcanzó los cuartos de final y dejó una imagen muy competitiva ante las principales selecciones del continente.

Siga aquí todas las incidencias y el minuto a minuto de este vibrante encuentro del Mundial 2026.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Juanfer Quintero pronostica cómo será el debut: el papel de James y el respeto por Cannavaro

Mundial de fútbol

Brasil vs. Marruecos: hora y cómo ver en vivo el partidazo del grupo C del Mundial 2026

Seleccion de Estados Unidos

¡Baile estadounidense! Llegó el 3-0 vs. Paraguay: vea el VIDEO del GOLAZO

Otras Noticias

Accidente de tránsito

Así puede reportar un accidente de tránsito sin salir de casa

Cada vez más usuarios pueden solicitar grúa, radicar reclamaciones y hacer seguimiento a sus pólizas desde el celular.

Artistas

Manuel Medrano anuncia gira por Colombia: estas son las fechas del “Superior Tour”

Manuel Medrano anunció su esperado “Superior Tour” por Colombia. Conozca las fechas, ciudades y escenarios donde el ganador de dos Latin Grammy presentará en vivo su más reciente álbum.

Medio oriente

Pakistán anuncia avance hacia acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio

Alimentos

Estudio reveló cuáles son las comidas y bebidas que se dispararán en Colombia durante el Mundial

Bogotá

Día del donante de sangre: así puede llevar a cabo este proceso durante el fin de semana en Bogotá