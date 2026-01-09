CANAL RCN
¡ATENCIÓN, Barranquilla! Luis Fernando Muriel acaba de romper el silencio tras su inminente llegada a Junior

Luis Fernando Muriel apareció en las redes sociales y aumentó la ilusión de los hinchas 'tiburones'. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Foto: AFP.

Noticias RCN

enero 09 de 2026
04:18 p. m.
Junior de Barranquilla, el vigente campeón del Fútbol Profesional Colombiano, se ha fijado el objetivo de defender el título, conquistar la Superliga y hacer una buena Copa Libertadores.

Por lo tanto, aparte de las contrataciones de Jannenson Sarmiento, Kevin Pérez, Jean Pestaña y Juan David Ríos, el 'tiburón' hizo la gestión y tendría todo listo para fichar a Luis Fernando Muriel.

Muriel tiene todo arreglado con Junior: esta sería la fecha de su presentación oficial
Según le informó Fuad Char a El Heraldo en la noche del 8 de enero, Muriel ya acordó el contrato con el Junior de Barranquilla y firmaría por dos años.

Y, en medio de la expectativa que hay en la 'arenosa', Luis Fernando Muriel publicó un tweet en la tarde de este 9 de enero y encendió las redes sociales.

Así fue como Luis Fernando Muriel rompió el silencio en las redes sociales en medio de su inminente llegada a Junior de Barranquilla

Fuad Char, en su diálogo con El Heraldo, dejó claro que el negocio con los representantes de Luis Fernando Muriel ya está acordado de palabra y que resta un intercambio de documentos para que se firmen.

Sin embargo, al parecer, ese trámite ya comenzó a evolucionar y cada vez falta menos para que el delantero se convierta oficialmente en el nuevo refuerzo de Junior de Barranquilla.

Y es que, sobre las 3:20 de la tarde de este viernes, Luis Fernando Muriel ingresó a su cuenta de X y puso los emoticones de un tiburón, un corazón 'rojiblanco' y unos ojos expectantes.

"Claro que sí", "bienvenido mi 9", "vienes a cumplir tu sueño", "vamos", "crack" y "me va a dar algo", han sido algunas de las reacciones de los hinchas barranquilleros.

Estos fueron los números de Luis Fernando Muriel en la última temporada

Luis Fernando Muriel, que firmó como uno de los jugadores franquicia del Orlando City de Estados Unidos, disputó 41 partidos en la temporada 24/25 y sumó 2.477 minutos.

Muriel se acerca al Junior: este es el salario que ganaría
Además, en ese lapso, celebró 12 goles y sumó seis asistencias.

 

