Muriel tiene todo arreglado con Junior: esta sería la fecha de su presentación oficial

Junior de Barranquilla ya tiene fecha dispuesta para lo que será la presentación de Luis Fernando Muriel.

Muriel
Foto: @orlandocitysc

Noticias RCN

enero 09 de 2026
11:18 a. m.
Junior de Barranquilla está a punto de concretar uno de los regresos más esperados por su afición en los últimos años. El club rojiblanco y Luis Fernando Muriel ya tienen todo acordado para que el delantero nacido en Santo Tomás vuelva al equipo de sus amores en la temporada 2026, en una operación que combina ilusión deportiva, identidad y un fuerte impacto mediático.

La noticia fue confirmada por Fuad Char, máximo accionista del club, quien entregó detalles clave del acuerdo que solo espera la firma de los documentos para hacerse oficial.

El regreso de Muriel representa un golpe de autoridad para Junior en el mercado de fichajes, apostando por un futbolista con amplia trayectoria internacional y que, pese a su recorrido por el exterior, mantiene un fuerte vínculo emocional con la institución barranquillera.

Fuad Char confirmó el acuerdo y despejó cualquier duda

En entrevista con el diario El Heraldo, Fuad Char aseguró que la llegada de Muriel está prácticamente cerrada. “Todo está casi listo”, afirmó el dirigente, dejando claro que la operación no corre riesgo y que el anuncio oficial es cuestión de horas. El atacante arribará como jugador libre, luego de alcanzar un acuerdo con el club estadounidense Orlando City, lo que facilitó la negociación para el conjunto rojiblanco.

Char explicó que los agentes del futbolista, de origen italiano, se encuentran revisando los documentos finales antes de proceder con las firmas. “Ya la decisión está tomada. Solo faltan las firmas. Todo está acordado verbalmente. Después de que revisen los papeles, se firmarán los documentos y se enviarán de vuelta”, detalló, confirmando además que el anuncio oficial se realizará este viernes.

Un contrato por dos años y una presentación a lo grande en Barranquilla

El máximo dirigente de Junior también reveló que Muriel ya acordó los valores de su contrato y que firmará por dos temporadas, en lo que calificó como un esfuerzo importante por parte del club. “Muriel firmará con nosotros por dos años. Hemos hecho un gran esfuerzo”, puntualizó Char, destacando la importancia del delantero dentro del proyecto deportivo para 2026.

La expectativa en Barranquilla es total y la institución ya prepara un evento especial para presentar al atacante y a los demás refuerzos. La presentación oficial se llevará a cabo el martes 13 de enero en el Pabellón de Cristal, ubicado en el Malecón del Río, un escenario emblemático que servirá como punto de encuentro entre el equipo y su hinchada.

Con el regreso de Luis Fernando Muriel, Junior no solo suma jerarquía y experiencia en ataque, sino que también refuerza su identidad y renueva la ilusión de competir por los grandes objetivos de la temporada. La cuenta regresiva ya comenzó y Barranquilla se alista para recibir a uno de sus hijos pródigos.

