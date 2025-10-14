El increíble blooper de Cristiano Ronaldo en un tiro libre: la jugada frustrada encendió las redes

La jornada de clasificatorias de la UEFA para el Mundial de 2026 dejó un resultado agridulce para Portugal, que no logró sellar su clasificación al empatar 2-2 contra Hungría en el Estadio José Alvalade.

Si bien Cristiano Ronaldo inscribió su nombre en la historia con un nuevo récord de goles, surgió otra conversación en las redes sociales por un momento de confusión.

Cristiano Ronaldo y Nuno Mendes protagonizaron jugada insólita

En el minuto 14 del primer tiempo, un error de coordinación se convirtió rápidamente en un ícono de los memes futbolísticos: el blooper de Nuno Mendes y Cristiano Ronaldo.

Esta insólita jugada, nacida de una aparente rutina ensayada, terminó con el balón servido directamente al equipo rival, regalando un instante de pura comedia involuntaria.

Fallida jugada de Cristiano Ronaldo en tiro libre con Nuno Mendes

Con el marcador 0-1 en contra de los locales, Portugal obtuvo una oportunidad de oro con un tiro libre peligroso justo al borde del área húngara. La posición era ideal para un disparo directo, o para una jugada preparada que sorprendiera a la defensa.

Lo que sucedió fue, en efecto, una sorpresa, pero no para el rival. Cristiano Ronaldo y su compañero, Nuno Mendes, se posicionaron cerca del balón para ejecutar una maniobra que evidentemente estaba planeada al detalle.

Sin embargo, la ejecución fue un desastre sincronizado: mientras Mendes simulaba tocar el balón para que CR7 rematara, el astro luso intentó una carrera que, por milímetros, no coordinó con el toque.

La frustración del momento fue instantánea, pero el efecto cómico se disparó globalmente.

El épico fallo, que involucró a dos de las estrellas más mediáticas del fútbol portugués, demostró que ni la más meticulosa preparación escapa a la ley de Murphy.

Las imágenes de la extraña interacción, donde ambos futbolistas parecen haberse "tropezado" mentalmente en la toma de decisión, invadieron Twitter y TikTok, con millones de reproducciones y comentarios.