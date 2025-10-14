CANAL RCN
Deportes

El increíble blooper de Cristiano Ronaldo en un tiro libre: la jugada frustrada encendió las redes

Así fue el insólito blooper de Cristiano Ronaldo y Nuno Mendes que encendió las redes sociales. Vea la jugada.

Cristiano Ronaldo blooper tiro libre Nuno Mendes video
Foto: captura de pantalla ESPN

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
05:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La jornada de clasificatorias de la UEFA para el Mundial de 2026 dejó un resultado agridulce para Portugal, que no logró sellar su clasificación al empatar 2-2 contra Hungría en el Estadio José Alvalade.

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Canadá, amistoso FIFA: siga en directo el partido aquí
RELACIONADO

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Canadá, amistoso FIFA: siga en directo el partido aquí

Si bien Cristiano Ronaldo inscribió su nombre en la historia con un nuevo récord de goles, surgió otra conversación en las redes sociales por un momento de confusión.

Cristiano Ronaldo y Nuno Mendes protagonizaron jugada insólita

En el minuto 14 del primer tiempo, un error de coordinación se convirtió rápidamente en un ícono de los memes futbolísticos: el blooper de Nuno Mendes y Cristiano Ronaldo.

Esta insólita jugada, nacida de una aparente rutina ensayada, terminó con el balón servido directamente al equipo rival, regalando un instante de pura comedia involuntaria.

Fallida jugada de Cristiano Ronaldo en tiro libre con Nuno Mendes

Con el marcador 0-1 en contra de los locales, Portugal obtuvo una oportunidad de oro con un tiro libre peligroso justo al borde del área húngara. La posición era ideal para un disparo directo, o para una jugada preparada que sorprendiera a la defensa.

Colombia vs. Canadá: historial entre ambas selecciones previo al Mundial
RELACIONADO

Colombia vs. Canadá: historial entre ambas selecciones previo al Mundial

Lo que sucedió fue, en efecto, una sorpresa, pero no para el rival. Cristiano Ronaldo y su compañero, Nuno Mendes, se posicionaron cerca del balón para ejecutar una maniobra que evidentemente estaba planeada al detalle.

Sin embargo, la ejecución fue un desastre sincronizado: mientras Mendes simulaba tocar el balón para que CR7 rematara, el astro luso intentó una carrera que, por milímetros, no coordinó con el toque.

La frustración del momento fue instantánea, pero el efecto cómico se disparó globalmente.

El épico fallo, que involucró a dos de las estrellas más mediáticas del fútbol portugués, demostró que ni la más meticulosa preparación escapa a la ley de Murphy.

Bayern Múnich sigue mostrándose orgulloso de James y Luis Díaz en la selección: lindo mensaje
RELACIONADO

Bayern Múnich sigue mostrándose orgulloso de James y Luis Díaz en la selección: lindo mensaje

Las imágenes de la extraña interacción, donde ambos futbolistas parecen haberse "tropezado" mentalmente en la toma de decisión, invadieron Twitter y TikTok, con millones de reproducciones y comentarios.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Se calienta la semifinal contra Argentina: Colombia habló de provocaciones en la previa

Selección Colombia

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Canadá, amistoso FIFA: siga en directo el partido aquí

Selección Colombia

Colombia vs. Canadá: historial entre ambas selecciones previo al Mundial

Otras Noticias

Premio Nobel

“No puedo dejar el lugar donde me escondo”: María Corina Machado sobre su viaje a Oslo para recibir el Nobel de Paz

La recién galardonada como Nobel de Paz 2025 afirmó que solo podría viajar si Nicolás Maduro deja el poder.

Ministerio de Transporte

Semana de receso: estas fueron las multas más impuestas a conductores en todo el país

El Ministerio de Transporte reveló el balance del receso escolar: menos accidentes, 109 vidas salvadas y una multa que fue la más impuesta a conductores.

Antioquia

“Cogió un martillo y me golpeó”: Cruel relato de trabajador que habría sido torturado por orden del papá de Greeicy Rendón

Viral

Hermana de Karol G desata polémica al aparecer en redes con canción de Anuel AA

Enfermedades

Día de la Salud Mental: 5 estrategias para que los hombres liberen la ansiedad y la presión social