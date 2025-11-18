En fotos: Cristiano Ronaldo se reunió con Donald Trump, un encuentro histórico

En una jornada que ya está siendo catalogada como uno de los momentos más llamativos en la antesala al Mundial de Estados Unidos 2026, Cristiano Ronaldo visitó la Casa Blanca para reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El astro portugués, considerado uno de los deportistas más influyentes y reconocidos del planeta, atendió la invitación del mandatario para compartir un diálogo cercano y distendido en Washington, lo que generó un impacto mediático global inmediato.

Ronaldo llegó acompañado de su pareja, Georgina Rodríguez, quien desde tempranas horas publicó imágenes del recorrido por algunos de los salones más emblemáticos de la Casa Blanca. La presencia de ambos no solo captó la atención de miles de seguidores, sino que también consolidó un momento simbólico a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo, en la que Portugal competirá con la ilusión de protagonizar otra actuación histórica.

Una reunión que marca la previa del Mundial 2026

La clasificación de Portugal al Mundial de 2026 fue uno de los motivos que motivó la invitación personal del presidente Trump al capitán portugués. En el encuentro, según fuentes cercanas, se abordaron temas relacionados con el impacto social del deporte, la importancia del fútbol en Estados Unidos y el papel de figuras globales como Ronaldo en la promoción del torneo que será organizado por Estados Unidos, Canadá y México.

Cristiano, siempre atento a su rol como embajador del deporte mundial, compartió impresiones sobre el crecimiento del fútbol en territorio estadounidense y la expectativa que existe por ver cómo la nación anfitriona vivirá su segundo Mundial. La reunión transcurrió en un ambiente cordial y tuvo momentos fotográficos que rápidamente se viralizaron.

Un encuentro que sacude las redes y genera millones de reacciones

En cuestión de minutos, las imágenes de Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca dieron la vuelta al mundo. No es para menos: por un lado, aparece la celebridad con más seguidores en redes sociales en la historia; por el otro, el presidente de la nación más influyente a nivel global. La magnitud de ambos personajes convirtió el encuentro en un fenómeno mediático sin precedentes.

Más allá de la repercusión digital, el gesto también simboliza la enorme expectativa que existe alrededor del Mundial 2026. La presencia de Ronaldo en Washington no solo reforzó su posición como ícono global, sino que también marcó un hito que será recordado en la previa de la cita orbital que se disputará dentro de pocos meses.