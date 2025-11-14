Cristiano Ronaldo fue expulsado por este fuerte codazo y su debut en el Mundial peligra

Cristiano Ronaldo vivió una de las noches más difíciles de su extensa carrera con la Selección Portugal. El astro luso fue expulsado por primera vez en la historia de su trayectoria con el combinado nacional tras un fuerte codazo sobre un rival irlandés, acción ocurrida en el duelo ante Irlanda por la penúltima fecha de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial de Estados Unidos 2026.

El capitán portugués, que inicialmente había recibido tarjeta amarilla, terminó viendo la roja directa luego de que el árbitro central fuera llamado por el VAR para revisar la jugada. Tras la observación en pantalla, la decisión cambió y Cristiano dejó el campo de juego alrededor del minuto 60’, cuando Portugal ya perdía 2-0 en su visita a Dublín.

Una noche para el olvido en Dublín

El compromiso fue adverso desde el arranque para los dirigidos por Roberto Martínez. Irlanda impuso condiciones desde el balón parado y abrió el marcador al minuto 18 con un cabezazo de Troy Parrott tras un tiro de esquina. El propio Parrott amplió la cuenta en el cierre del primer tiempo, concretamente al 45+1’, dejando a los lusos en una situación comprometida.

Ya en la segunda mitad, cuando Portugal buscaba descontar, llegó la acción que cambiaría por completo el rumbo del encuentro: el codazo de Cristiano, la revisión del VAR y la expulsión que apagó cualquier intento de reacción. La noche terminó con un 2-0 contundente que dejó a los visitantes sin puntos, sin su capitán y con más dudas que certezas de cara al cierre de la clasificación.

Portugal piensa en Armenia y mira de reojo el Mundial

Pese al tropiezo, Portugal sigue al frente del Grupo F con 10 puntos, dos más que Hungría, que venció 1-0 a Armenia en Ereván durante la misma jornada. Irlanda, con su victoria, ascendió a la tercera casilla con 7 unidades.

Para validar su clasificación, el cuadro portugués deberá enfrentar el domingo a Armenia, pero lo hará sin Cristiano Ronaldo, quien deberá cumplir al menos un partido de sanción por la tarjeta roja directa. El gran interrogante ahora pasa por la duración exacta del castigo. Según lo que determine la FIFA, la expulsión podría derivar en dos o hasta tres fechas de suspensión.

Si se confirma un castigo prolongado, el delantero podría perderse no solo el duelo ante Armenia, sino también el debut de Portugal en la Copa del Mundo de 2026. Un escenario que genera preocupación en la delegación lusa, que confía en cerrar su clasificación cuanto antes, pero que ahora deberá hacerlo sin la presencia de su máximo referente.