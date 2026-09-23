¿Debuta cuadrado? Salió la lista de convocados de Millonarios para el clásico vs. Nacional

El próximo jueves 24 de septiembre, Atlético Nacional recibirá a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot en uno de los clásicos más importantes del fútbol colombiano; el pitazo inicial se dará a las 7:30 de la noche y, en caso de haber un ganador, podría treparse a la primera posición de la Liga Betplay.

Uno de los atractivos que tendrá esta juego es la presencia de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado en cada uno de los clubes después de haber sido dos de los jugadores más importantes de la Selección Colombia durante los últimos años, incluido el mundial de Brasil 2014.

¿Jugará Juan Guillermo Cuadrado vs. Atlético Nacional?

Este miércoles 23 de septiembre, Millonarios publicó la lista de convocados para el clásico y, para sorpresa de hinchas y periodistas, Juan Guillermo Cuadrado no hace parte de la lista de viajeros a Medellín; el refuerzo 'embajador' realizó su primera práctica oficial con sus nuevos compañeros el martes 22 y, según información del club, no presenta ninguna lesión que le impida hacer parte de los convocados, por lo que sería una decisión táctica del entrenador Alberto Gamero.

Del lado ´verdolaga', aunque el club no ha publicado la lista oficial de convocados para el juego, periodistas que cubren el día a día del equipo afirman que James Rodríguez se entrenó con normalidad el miércoles 23, por lo que su presencia en el partido está casi confirmada.

Desconcierto en los hinchas por la no convocatoria de Cuadrado y su sanción pendiente

Tras conocerse la lista de convocados de Millonarios, los hinchas 'embajadores' manifestaron su inconformidad y se preguntan por qué el club insistió en solicitar que la sanción que Cuadrado tiene pendiente de dos partidos se cumpla en la Copa Betplay si no iba a ser parte del clásico por liga vs. Nacional, donde muchos esperaban verlo debutar.

"Juan (Cuadrado) va a cumplir en Copa. El reglamento que nos mandaron es que Juan tiene que cumplir en Copa", fue la respuesta que Alberto Gamero le dio a un periodista que le preguntó si la sanción ya quedaría cumplida después de no jugar contra Boyacá Chicó y Atlético Nacional por liga.

Por el momento, el debut de Cuadrado deberá esperar y los hinchas piden que sea lo más pronto posible.