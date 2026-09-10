El escándalo de Juliana Guerrero en el gobierno Petro: abogado hizo impactantes revelaciones

Tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, Juliana Guerrero fue condenada a 36 meses (tres años) tras aceptar el delito de fraude procesal. Aunque no irá a la cárcel.

La joven aceptó que durante el gobierno Petro, tramitó diplomas de manera irregular para llegar al Viceministerio de las Juventudes, entidad adscrita al Ministerio de la Igualdad.

Juliana aceptó su responsabilidad

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2025, aunque Guerrero ya era conocida en la opinión pública tras participar en los consejos de ministros. En más de una ocasión, fue defendida por el expresidente.

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Resulta que la joven se comunicó con el secretario general de la Fundación San José para quedar como graduada de Contaduría Pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria sin pasar por las aulas.

Felipe Alzate, el abogado de la joven estuvo en Noticias RCN entregando detalles acerca del escándalo. Por un lado, señaló que ella tenía dos caminos: allanarse a los cargos (aceptarlos) para declararse culpable y así tener una reducción en la pena; o seguir el proceso, pero con la posibilidad del preacuerdo.

¿Cómo queda la reputación de la Fundación San José?

Con respecto a la solicitud de la Procuraduría para que responda por el delito de falsedad en documento público, el abogado cuestionó que el Ministerio Público no podía salir a última hora con esto.

“A un ciudadano no se le puede juzgar dos veces por el mismo hecho y desconocer el fraude deriva justamente de la falsedad, pues es desconocer una garantía”

Noticias RCN también habló con Juan David Bazzani, el abogado de la Fundación San José. En primer lugar, dijo que esta situación afectó la reputación de la institución, pero no se ha quedado en eso, dado que se han tomado decisiones clave y así cerrar las brechas que dejó el escándalo.