Jorge Carrascal, a la final de la Copa Libertadores: ¿cuándo se define el título?

Flamengo cumplió con su objetivo y se clasificó a la gran final de la Copa Libertadores 2025 tras empatar 0-0 en su visita a Argentina, resultado suficiente gracias al triunfo 1-0 conseguido en la ida en el Maracaná. Con ese marcador global, el conjunto brasileño aseguró su presencia en la definición del torneo más importante del continente y sueña con volver a levantar el trofeo.

Uno de los grandes protagonistas de esta clasificación fue el colombiano Jorge Carrascal, quien volvió a destacarse en el mediocampo con su despliegue técnico, visión de juego y capacidad para romper líneas. El cartagenero, que se ha consolidado como una de las piezas clave del esquema de Filipe Luis, fue determinante para mantener el control del balón y darle equilibrio a un Flamengo que resistió la presión del rival y mostró jerarquía en los momentos más exigentes.

Carrascal, figura en un Flamengo que busca otra gloria continental

Desde su llegada al equipo carioca, Jorge Carrascal ha encontrado regularidad y protagonismo. En esta semifinal de vuelta, su talento volvió a ser un punto diferencial: fue el enlace entre la defensa y el ataque, liderando varias salidas limpias que impidieron que el rival tomara el control del juego. Su aporte no solo fue técnico, sino también táctico, cumpliendo funciones de recuperación y conducción que ayudaron al Flamengo a sostener el resultado y asegurar el pase a la final.

Ahora, el conjunto brasileño espera rival entre Liga de Quito y Palmeiras, serie que se definirá este jueves 30 de octubre. El cuadro ecuatoriano llega con una ventaja de tres goles tras su contundente triunfo en la ida, por lo que tiene un pie en la gran cita continental.

RELACIONADO Hernán Torres se despachó y pidió refuerzos tras eliminación de Millonarios

La final de la Copa Libertadores 2025 está programada para el próximo 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, escenario que promete una jornada de fútbol histórico. Con Carrascal en un gran momento y Flamengo en busca de otro título internacional, la ilusión en Río de Janeiro está más viva que nunca.