Jorge Carrascal, brillante: las jugadas por las que lo elogian en Copa Libertadores

El mediocampista colombiano Jorge Carrascal fue el gran protagonista del duelo entre Flamengo y Racing Club, correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025, disputado este miércoles en el estadio Maracaná. El cartagenero, que fue la gran apuesta del técnico Filipe Luís en la formación titular, respondió con una actuación sobresaliente que culminó con el único gol del encuentro, dándole una valiosa ventaja al conjunto brasileño de cara al juego de vuelta en Argentina.

Carrascal marcó el tanto decisivo en el minuto 88, tras una jugada en la que aprovechó un rebote del arquero Facundo Cambeses, quien hasta ese momento había sido la figura de Racing. El colombiano mostró su habitual frialdad y técnica para definir y romper el cero en un partido cerrado, con pocas opciones claras de gol. Su celebración reflejó la emoción y el desahogo de todo el plantel, que venía insistiendo sin éxito ante la férrea defensa argentina.

Un partido completo del colombiano en el Maracaná

Más allá del gol, Jorge Carrascal fue el jugador más influyente del Flamengo durante los 90 minutos. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, su movilidad en la mitad del campo y su compromiso en la recuperación fueron aplaudidos por la prensa de ambos países.

En Brasil, los medios lo catalogaron como “el motor creativo del Mengão”, mientras que en Argentina destacaron su madurez futbolística y su crecimiento desde su paso por River Plate. Cada intervención suya fue determinante para que el conjunto carioca manejara los tiempos del partido y terminara imponiendo su jerarquía.

Carrascal se consolida como figura clave para Flamengo

El colombiano parece haber encontrado su mejor versión en el Flamengo, donde ya se ha ganado un lugar entre los preferidos de la afición. Filipe Luís apostó por él como titular en una semifinal de alto riesgo, y Carrascal respondió con carácter, liderazgo y fútbol de calidad.

Con este rendimiento, todo apunta a que el cartagenero volverá a ser titular en el duelo de vuelta en El Cilindro de Avellaneda, donde el Mengão buscará sellar su paso a una nueva final continental. Mientras tanto, Carrascal se roba los elogios y confirma que está viviendo uno de los momentos más brillantes de su carrera.