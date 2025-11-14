¿Cuándo inician los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II? Estas son las fechas

El fútbol colombiano entra en su recta definitiva y este jueves 13 de noviembre quedaron definidos los grupos de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025, luego de conocerse a los ocho equipos clasificados que lucharán por el título para cerrar el año. El sorteo dejó un panorama vibrante: el Grupo A terminó conformado por cuatro grandes del FPC, lo que promete ser una llave intensa, mientras que en el Grupo B sobresale Independiente Santa Fe como favorito natural al ser el vigente campeón del fútbol colombiano.

La expectativa entre los aficionados es alta y muchos se preguntan cuándo comenzará esta fase determinante. La Dimayor confirmó que la primera fecha se disputará entre el miércoles 19 y jueves 20 de noviembre, apenas unos días después del sorteo, lo que significa que los preparativos deberán ser inmediatos para los clubes inmersos en esta lucha por alcanzar la gran final.

Un Grupo A lleno de historia y tensión competitiva

La jornada inicial será electrizante. En el Atanasio Girardot, Atlético Nacional recibirá a América de Cali, protagonizando uno de los clásicos más esperados del semestre y un duelo que podría marcar tendencias desde el inicio.

Por su parte, Junior de Barranquilla jugará en el estadio Metropolitano frente a Independiente Medellín, otro choque de alto impacto que encenderá la disputa por el liderato del grupo.

Este cuadrangular reúne a instituciones con peso, tradición y nóminas competitivas, por lo que cada punto tendrá valor de oro. La presión también será decisiva: cualquier tropiezo puede inclinar la balanza en un grupo tan parejo y exigente.

Santa Fe marca el paso en un Grupo B con oportunidades

En el otro camino hacia la final, Atlético Bucaramanga se enfrentará en el estadio Alfonso López a Independiente Santa Fe, que llega como el actual campeón y con la responsabilidad de reafirmar su buen nivel. Mientras tanto, Deportes Tolima viajará a Bogotá para visitar a Fortaleza CEIF, un equipo que se ha ganado su lugar mostrando orden y consistencia.

RELACIONADO Así quedó la lucha por los cupos a torneos internacionales tras la definición de los cuadrangulares en Liga Betplay

Aunque Santa Fe aparece como favorito por presente y experiencia reciente en estas instancias, el Grupo B ofrece espacio para sorpresas. Tolima es competitivo en fases finales y Bucaramanga viene sosteniendo un rendimiento sólido durante la temporada, por lo que la pelea promete ser reñida.

Las fechas de los cuadrangulares ya están totalmente establecidas:

Fecha 1: Miércoles 19 y jueves 20 de noviembre

Fecha 2: Sábado 22 y domingo 23 de noviembre

Fecha 3: Miércoles 26 y jueves 27 de noviembre

Fecha 4: Sábado 29 y domingo 30 de noviembre

Fecha 5: Miércoles 3 y jueves 4 de diciembre

Fecha 6: Sábado 6 y domingo 7 de diciembre

Con el calendario listo, los estadios preparados y las ilusiones renovadas, el país se alista para vivir unas semanas de alta intensidad futbolera, donde cada partido puede cambiar por completo el rumbo hacia la gran final del FPC.

Aún resta la confirmación de los horarios.