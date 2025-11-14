CANAL RCN
Deportes

¿Quiénes serán los finalistas de la Liga BetPlay 2025-II, según la IA?

La inteligencia artificial predijo quiénes serían los finalistas de la presente Liga tras conocerse los grupos de cuadrangulares.

Alfredo Morelos
Foto: @nacionaloficial

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
06:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este jueves 13 de noviembre se definieron los grupos de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025 y el sorteo dejó una instancia marcada por las apariencias: un grupo claramente más fuerte que el otro.

  • Grupo A: Independiente Medellín, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y América de Cali.
  • Grupo B: Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, Fortaleza CEIF y Independiente Santa Fe.

Un grupo más complicado que otro

El Grupo A ha sido rápidamente calificado como el “grupo de la muerte” por la prensa especializada, debido al peso histórico, actual y nivel competitivo de sus miembros. Equipos como Medellín y Nacional son protagonistas permanentes del fútbol colombiano; Junior, con su tradición y recursos, y América de Cali, con urgencia de redención, completan un cuarteto exigente.

Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II
RELACIONADO

Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II

Por su parte, el Grupo B, aunque con equipos respetables, tiene una estructura más equilibrada y presume de menor carga de presión en comparación con su contraparte. Esto podría favorecer a quienes logren mantener regularidad, pero sin la intensidad del otro grupo.

Pronóstico: los dos finalistas

“Teniendo en cuenta lo vivido hasta aquí, el contexto competitivo, los recursos de plantilla y la gestión táctica de los cuerpos técnicos, mi pronóstico para la final de esta Liga BetPlay II-2025 diría que los dos equipos que llegarán al choque decisivo serán Independiente Medellín y Deportes Tolima”, señaló la inteligencia artificial.

  • Medellín por orden, regularidad, ventaja deportiva y estatus de favorito.
  • Tolima por planteo serio, motivación y estar bien ubicado para aprovechar si los grandes flaquean.
Así quedaron definidos los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II
RELACIONADO

Así quedaron definidos los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II

En resumen: "la final la veo como un duelo entre Medellín vs. Tolima, donde Medellín parte como favorito pero Tolima está en condiciones de pelear por el título", concluyó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

América de Cali

La reacción de Alex Escobar cuando se enteró del cuadrangular donde estará América de Cali

Selección Colombia

🔴EN VIVO🔴 Colombia vs. Francia, Mundial sub-17: vea en directo el partido

Liga BetPlay

Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II

Otras Noticias

Disidencias de las Farc

Indignante: disidencias estarían exigiendo carnet para transitar y regalos de Navidad en Cauca

Cada carnet tiene un costo de 80 mil pesos en Suárez, uno de los territorios en donde están las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 13 de noviembre

Consulte aquí el resultado del Super Astro Luna del 13 de noviembre de 2025. Conozca el número y signo ganadores del sorteo más reciente autorizado por Coljuegos.

Karol G

¡Brillante! Karol G cantó en los Latin Grammy con jeans y acompañada de Marco Antonio Solís

Cuidado personal

¿Cuál es la mejor posición para dormir?, esto reveló la ciencia

Venezuela

María Corina Machado: "Acompáñennos en este momento histórico, en sus horas decisivas"