Este jueves 13 de noviembre se definieron los grupos de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025 y el sorteo dejó una instancia marcada por las apariencias: un grupo claramente más fuerte que el otro.

Grupo A: Independiente Medellín, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y América de Cali.

Grupo B: Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, Fortaleza CEIF y Independiente Santa Fe.

Un grupo más complicado que otro

El Grupo A ha sido rápidamente calificado como el “grupo de la muerte” por la prensa especializada, debido al peso histórico, actual y nivel competitivo de sus miembros. Equipos como Medellín y Nacional son protagonistas permanentes del fútbol colombiano; Junior, con su tradición y recursos, y América de Cali, con urgencia de redención, completan un cuarteto exigente.

Por su parte, el Grupo B, aunque con equipos respetables, tiene una estructura más equilibrada y presume de menor carga de presión en comparación con su contraparte. Esto podría favorecer a quienes logren mantener regularidad, pero sin la intensidad del otro grupo.

Pronóstico: los dos finalistas

“Teniendo en cuenta lo vivido hasta aquí, el contexto competitivo, los recursos de plantilla y la gestión táctica de los cuerpos técnicos, mi pronóstico para la final de esta Liga BetPlay II-2025 diría que los dos equipos que llegarán al choque decisivo serán Independiente Medellín y Deportes Tolima”, señaló la inteligencia artificial.

Medellín por orden, regularidad, ventaja deportiva y estatus de favorito.

Tolima por planteo serio, motivación y estar bien ubicado para aprovechar si los grandes flaquean.

En resumen: "la final la veo como un duelo entre Medellín vs. Tolima, donde Medellín parte como favorito pero Tolima está en condiciones de pelear por el título", concluyó.