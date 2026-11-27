Lionel Messi estará en el partido de despedida de Carlos Tévez, programado para el 20 de diciembre en La Bombonera. Tras la confirmación del astro argentino, la expectativa ahora está puesta en Cristiano Ronaldo, quien recibió una invitación del exdelantero argentino, pero todavía no ha confirmado su participación.

El homenaje, llamado 'El Último Baile', podría reunir nuevamente a dos de las máximas figuras del fútbol mundial. La posibilidad tomó fuerza después de que Tévez hablara sobre el encuentro y bromeara con la opción de ver a Messi y a Cristiano jugando frente al exdefensor Rolando Schiavi.

“Lo que me voy a reír cuando Messi lo pase o Cristiano lo pase al Flaco Schiavi, no lo va a poder ni ver”, comentó el Apache durante una entrevista con TyC Sports.

La frase alimentó la expectativa de los aficionados, que esperan conocer si los dos futbolistas compartirán equipo o estarán en bandos contrarios durante el partido.

¿Messi y Cristiano Ronaldo jugarán juntos en la despedida de Tévez?

Por ahora, la presencia del capitán argentino está confirmada. La organización del evento anunció que Messi estará en La Bombonera el próximo 20 de diciembre, mientras que Cristiano Ronaldo sigue siendo una posibilidad.

Tévez compartió vestuario con ambos durante su carrera: con Messi en la Selección Argentina y con Cristiano en el Manchester United. Esa relación explica por qué busca reunirlos en una jornada especial para despedirse de los hinchas.

Sin embargo, todavía no se conoce cómo quedarían conformados los equipos ni si el portugués aceptará la invitación. Por eso, la posibilidad de verlos juntos en una misma cancha sigue dependiendo de una confirmación.

¿Qué otras figuras estarán en el partido de despedida de Carlos Tévez?

El encuentro en el estadio de Boca Juniors también contará con otras figuras que compartieron distintas etapas de la carrera del argentino.

Entre los nombres anunciados están Sergio Agüero, Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Gianluigi Buffon, Leandro Paredes y Rio Ferdinand. La lista reúne referentes del fútbol argentino y estrellas internacionales que coincidieron con el Apache en clubes y selecciones.

La despedida llega después de que Tévez anunciara su retiro como futbolista profesional en 2022. El exdelantero tuvo una trayectoria destacada en equipos como Boca Juniors, Manchester United, Manchester City y Juventus.

¿Cuándo será la despedida de Tévez en La Bombonera?

El partido está programado para el domingo 20 de diciembre de 2026 en Buenos Aires, Argentina. Será una oportunidad para que el exdelantero vuelva a encontrarse con los hinchas de Boca y con varios de sus antiguos compañeros.

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La gran incógnita sigue siendo Cristiano Ronaldo. Su eventual participación convertiría el homenaje en un encuentro todavía más esperado por los seguidores del fútbol, especialmente por la posibilidad de ver nuevamente a los dos astros en el mismo terreno de juego.