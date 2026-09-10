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DIMAYOR hizo oficial la sanción a Independiente Medellín por agresión a jugador de Santa Fe: conozca cuál fue

Daniel Torres fue impactado en el rostro con una moneda mientras saludaba a la hinchada visitante segundos después de ser sustituido.

DIMAYOR hizo oficial la sanción a Independiente Medellín por agresión a jugador de Santa Fe: conozca cuál fue
Foto: Independiente Medellín

Noticias RCN

octubre 09 de 2026
09:14 p. m.
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El pasado 5 de octubre, el partido entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe estuvo manchado por la agresión que sufrió el jugador 'cardenal' Daniel Torres, quien segundos después de ser sustituido y mientras saludaba a los hinchas de Medellín, fue impactado con una moneda y terminaría con el rostro cubierto de sangre.

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Días después, el club antioqueño publicó un comunicado en el que afirmaban haber identificado a los responsables del ataque a través de un video que se hizo viral en redes sociales, aunque algunos usuarios afirman que la persona señalada en el comunicado no fue la responsable de la herida que recibió el jugador.

La Dimayor también afirmó que Daniel Torres instauró la demanda después de conocer los videos donde se lograba identificar a los agresores y aseguraron que tanto la entidad como Independiente Medellín brindarían todas las pruebas necesarias para continuar con la investigación.

Dimayor sancionó a Independiente Medellín

Este viernes 9 de octubre se hizo oficial la sanción que la Dimayor le impuso a Medellín por los actos de violencia que se vivieron en el estadio Metropolitano de Itagüí: la entidad que rige al fútbol colombiano decidió suspender por dos fechas el sector 3 de la tribuna occidental baja y una multa de $17.509.050.

Por su parte, Independiente Medellín no se ha pronunciado después de la sanción recibida y tampoco se han presentado novedades respecto al presunto agresor identificado para conocer las sanciones que podría recibir.

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Independiente Medellín ya había sido sancionado en 2026 por violencia dentro del estadio

En 2026, Independiente Medellín también fue sancionado por el mal comportamiento de sus hinchas en la Copa Libertadores durante el partido contra Flamengo, en donde algunos seguidores intentaron invadir la cancha y destruyeron parte del inmobiliario del estadio Atanasio Girardot.

Además, en diciembre de 2025 habían recibido otro castigo por los desmanes en la final de la Copa Betplay 2025, donde se enfrentaron a Atlético Nacional; en esa oportunidad debieron cumplir una sanción de 6 fechas a puerta cerrada por la misma competición.

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