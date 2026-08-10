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América de Cali tomó importante decisión de cara al duelo vs. Medellín: esta fue

América y Medellín se enfrentarán por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II el próximo domingo 11 de octubre a las 8:15 p.m.

Estadio Pascual Guerrero estará totalmente habilitado para partido de América.
Foto: Alcaldía de Cali

Noticias RCN

octubre 08 de 2026
12:06 p. m.
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El líder de la Liga BetPlay 2026-II, América de Cali, recibirá a Independiente Medellín en uno de los partidos más llamativos de la fecha 14 en el FPC; desde las 8:15 p.m., en el estadio Pascual Guerrero, los visitantes buscarán recuperarse de su más reciente derrota en condición de local mientras la 'mechita' quiere seguir en lo más alto de la tabla.

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El miércoles 7 de octubre, tras reunión de la Comisión Local de Fútbol en Cali, la subsecretaria de seguridad de la ciudad, Natalia Zuluaga, confirmó que para el partido del domingo se habilitarán todas las tribunas del estadio Pascual Guerrero, algo que no ocurría desde su cierre tras el terremoto del 10 de agosto.

El Pascual Guerrero habilitará todas las tribunas

Natalia Zuluaga confirmó que, luego de los informes presentados por la Secretaría de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Deportes sobre las intervenciones alrededor del estadio, se decidió la habilitación total de las tribunas del Pascual Guerrero con una única restricción en el ingreso a la tribuna occidental, por lo que los asistentes a este sector del estadio deberán hacerlo por la parte norte del estadio.

Además, se autorizó el ingreso de banderas e instrumentos para las barras populares.

América de Cali no había podido usar la totalidad del estadio desde el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto, ya que se presentaban riesgos en los alrededores, y en fechas pasadas solo tenía permitido el ingreso a la tribuna oriental, por lo que esta decisión impactará favorablemente a la economía del club; ya están a la venta las boletas para el partido y van desde los $45.000 hasta los $90.000.

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Además del partido del 11 de octubre ante Medellín, América recibirá a Cúcuta, Fortaleza y Deportivo Cali por lo que resta de la fase de todos contra todos de la Liga Betplay 2026-II; el comportamiento de la hinchada, además de la correcta ejecución del plan de contingencia, permitirá que los hinchas puedan tener acceso a la totalidad del estadio para lo que resta de liga, incluidos los cuadrangulares finales.

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