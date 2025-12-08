CANAL RCN
Yerson Candelo protagonizó terrible 'blooper' para América de Cali: autogol ante Fluminense

América de Cali le regaló un gol a Fluminense en los primeros minutos de partido en los octavos de final en Copa Sudamericana.

Yerson Candelo América de Cali autogol
FOTO: Captura de pantalla - @DSportsCo

agosto 12 de 2025
07:44 p. m.
América de Cali jugaba unos buenos minutos ante Fluminense en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero la suerte no le sonrío al equipo escarlata. Un inesperado error en defensa provocó que el cuadro brasileño se fuera arriba en el marcador.

En un centro desde el costado sin aparente peligro, un error de comunicación entre Yerson Candelo y Jorge Soto, dejó un 'blooper' que terminó en autogol del lateral derecho. El portero salió, Candelo cabeceó hacia atrás y el balón se fue al fondo de la red.

En video: el insólito autogol de Yerson Candelo

América de Cali: 2 errores y 2 goles en contra

No iban ni 15 minutos de partido cuando América de Cali ya estaba 2-0 abajo en el marcador y en ambos goles hubo responsabilidad propia de los jugadores del cuadro caleño. Tras el error de Candelo y Soto, se unión Jean Pestaña a la desconcentración.

El balón quedó flotando en el borde del área tras un rechazo a medias de la zaga americana. Allí le quedó a Jean Pestaña, quien en lugar de rechazar, permitió que el balón rebotara y de esta manera, Agustín Canobbio le ganó la esférica y clavó tremendo golazo.

