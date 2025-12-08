CANAL RCN
Deportes

Floja presentación de América de Cali ante Fluminense: 1-2 abajo y falta visitar el Maracaná

La hinchada americana que asistió al estadio Pascual Guerrero se llevó una decepción en el duelo internacional por Copa Sudamericana.

América de Cali Fluminense Pascual Guerrero (1)
FOTO: AFP

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
09:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

América de Cali cayó en la Copa Sudamericana y de manera decepcionante. El equipo caleño recibió en el estadio Pascual Guerrero a Fluminense en el partido de ida de los octavos de final de este torneo internacional, donde terminó cayendo por 2 a 1.

Yerson Candelo protagonizó terrible 'blooper' para América de Cali: autogol ante Fluminense
RELACIONADO

Yerson Candelo protagonizó terrible 'blooper' para América de Cali: autogol ante Fluminense

Lastimosamente para el cuadro caleño, los goles del rival llegaron gracias a errores propios. En primer lugar, Yerson Candelo terminó marcando gol en propia puerta en los primeros minutos ante una descoordinación con el portero Jorge Soto, quien salió del arco de manera errónea.

Unos instantes más tarde, Jean Pestaña dejó rebotar un balón muy cerca a su arco y perdió el balón con el uruguayo Agustín Canobbio. El delantero sacó un fuerte remate de volea que dejó sin opciones al guardameta de los 'escarlatas' y puso el 2-0, todo antes de los 15 minutos de juego.

América de Cali sin ideas para descontar

Al final de los primeros 90 minutos de la serie, el marcador terminó siendo injusto para Fluminense. El equipo brasileño tuvo las mejores opciones en el trascurso del encuentro, pero no fueron efectivos de cara al arco.

Entre tanto, en América de Cali no exigieron al portero rival y prácticamente no generaron peligro, salvo un par de remates desde afuera del área. La más clara fue antes del 1-0, cuando Sebastián Navarro desaprovechó una opción debajo del arco.

Al minuto 90+3, llegó la ilusión para pensar en el juego de vuelta. Cristian Barrios acabó con su mala racha y logró poner el descuento en el marcador tras un centro desde la derecha de Mateo Castillo. Un 2-1 definitivo que dejó todo abierto para la vuelta en el estadio Maracaná.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Fluminense y América de Cali?

América de Cali busca llegar a los cuartos de final y ahora deberá remontar en el marcador en el juego de vuelta que será en el estadio Maracaná de Brasil.

La cita está programada para la próxima semana. El juego será el martes 19 de agosto a las 7:30 p.m., hora colombiana. Cabe recordar que los derechos de trasmisión de la Copa Sudamericana para Colombia son exclusivos de Directv Sports, por lo que allí es donde se podrá ver el juego.

Noticia en desarrollo...

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia Femenina

¿Selección Colombia tendrá como sede a Bogotá? Ramón Jesurún aterrizó los rumores

Atlético Nacional

Edwin Cardona falló dos penales y Nacional no pudo vencer a Sao Paulo: todo se define en Brasil

Edwin Cardona

Cardona tuvo en sus pies el gol de Nacional y falló increíblemente el penal: vea el video

Otras Noticias

Miguel Uribe

Ministro de Defensa lanzó una nueva hipótesis sobre la autoría del crimen de Miguel Uribe: ¿qué dijo?

A dos meses del crimen, el ministro confirmó que todas las estructuras relacionadas con el narcotráfico son investigadas.

Secretaria de Movilidad

La cuantiosa multa que tendrán que pagar los motociclistas en caso de llevar este elemento en mal estado

Aunque muchos no lo saben, el llevar la silla en mal estado causará una grave multa.

Estados Unidos

Marco Rubio no se guardó nada y criticó fuertemente al presidente Petro: “Bastante errático”

La casa de los famosos

"Me duele": Karina García sorprendió a todos con un inesperado y sentido mensaje

Enfermedades

¿Cuál es la importancia de las colonoscopias para detectar el cáncer colorrectal?