Floja presentación de América de Cali ante Fluminense: 1-2 abajo y falta visitar el Maracaná

América de Cali cayó en la Copa Sudamericana y de manera decepcionante. El equipo caleño recibió en el estadio Pascual Guerrero a Fluminense en el partido de ida de los octavos de final de este torneo internacional, donde terminó cayendo por 2 a 1.

Lastimosamente para el cuadro caleño, los goles del rival llegaron gracias a errores propios. En primer lugar, Yerson Candelo terminó marcando gol en propia puerta en los primeros minutos ante una descoordinación con el portero Jorge Soto, quien salió del arco de manera errónea.

Unos instantes más tarde, Jean Pestaña dejó rebotar un balón muy cerca a su arco y perdió el balón con el uruguayo Agustín Canobbio. El delantero sacó un fuerte remate de volea que dejó sin opciones al guardameta de los 'escarlatas' y puso el 2-0, todo antes de los 15 minutos de juego.

América de Cali sin ideas para descontar

Al final de los primeros 90 minutos de la serie, el marcador terminó siendo injusto para Fluminense. El equipo brasileño tuvo las mejores opciones en el trascurso del encuentro, pero no fueron efectivos de cara al arco.

Entre tanto, en América de Cali no exigieron al portero rival y prácticamente no generaron peligro, salvo un par de remates desde afuera del área. La más clara fue antes del 1-0, cuando Sebastián Navarro desaprovechó una opción debajo del arco.

Al minuto 90+3, llegó la ilusión para pensar en el juego de vuelta. Cristian Barrios acabó con su mala racha y logró poner el descuento en el marcador tras un centro desde la derecha de Mateo Castillo. Un 2-1 definitivo que dejó todo abierto para la vuelta en el estadio Maracaná.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Fluminense y América de Cali?

América de Cali busca llegar a los cuartos de final y ahora deberá remontar en el marcador en el juego de vuelta que será en el estadio Maracaná de Brasil.

La cita está programada para la próxima semana. El juego será el martes 19 de agosto a las 7:30 p.m., hora colombiana. Cabe recordar que los derechos de trasmisión de la Copa Sudamericana para Colombia son exclusivos de Directv Sports, por lo que allí es donde se podrá ver el juego.

Noticia en desarrollo...