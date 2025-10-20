¿Cuándo volvería Alfredo Morelos en Atlético Nacional de mantenerse la suspensión?

El Comité Disciplinario de la Dimayor, sancionó al jugador Alfredo Morelos de Atlético Nacional, con dos semanas de suspensión y una multa de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a $85.410.000 COP.

Según el documento oficial, el delantero incurrió en la infracción descrita en el literal f) del artículo 64 del Código Disciplinario Único (CDU) de la FCF, que sanciona a quien “actúe con intención de causar una decisión incorrecta de un oficial de partido o contribuya a un error de juicio”.

La decisión se tomó tras una comunicación de la Comisión Arbitral Nacional, que analizó el video del partido de la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2025, entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, y concluyó que la acción de Morelos debía catalogarse como simulación, ya que el contacto “no configuraba infracción conforme a las Reglas de Juego”.

Posición del club: defensa y apelación

El presidente Sebastián Arango expresó públicamente el desacuerdo del club con la resolución, señalando que el procedimiento arbitral fue correcto y que la sanción carece de fundamento técnico y jurídico.

Las imágenes muestran de manera inequívoca una infracción cometida sobre el jugador, que constituye una falta dentro del área y un penal. Fue un contacto real, no una simulación. Por lo anterior, atribuir al jugador la supuesta acción de incidir al árbitro al error carece de sustento técnico y jurídico.

Finalmente, expresó: "El club defiende con convicción la dignidad de sus jugadores y el principio de equidad. Evaluaremos los recursos necesarios para la defensa de nuestros derechos y los del jugador", indicó el dirigente.

Atlético Nacional presentó un recurso de reposición ante la Dimayor y se espera una respuesta al respecto para determinar qué pasará con el goleador.

Fechas clave y consecuencias deportivas

Inicio de sanción: 15 de octubre de 2025

Fin de sanción: 29 de octubre de 2025

Posible regreso: 30 de octubre (Atlético Nacional vs Llaneros, Villavicencio – Estadio Bello Horizonte, Rey Pelé)

Multa económica: $85.410.000 COP

De mantenerse la sanción sin modificación en apelación, Morelos no podrá disputar el clásico frente a Independiente Medellín, programado para el 26 de octubre. Su regreso quedaría habilitado para la jornada siguiente.