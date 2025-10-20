CANAL RCN
Deportes

¿Cuándo volvería Alfredo Morelos en Atlético Nacional de mantenerse la suspensión?

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, expresó su rechazo a la sanción contra el delantero 'verdolaga'.

Alfredo Morelos
FOTO: Atlético Nacional

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
06:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Comité Disciplinario de la Dimayor, sancionó al jugador Alfredo Morelos de Atlético Nacional, con dos semanas de suspensión y una multa de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a $85.410.000 COP.

Nacional anunció primera decisión tras la sanción de Alfredo Morelos
RELACIONADO

Nacional anunció primera decisión tras la sanción de Alfredo Morelos

Según el documento oficial, el delantero incurrió en la infracción descrita en el literal f) del artículo 64 del Código Disciplinario Único (CDU) de la FCF, que sanciona a quien “actúe con intención de causar una decisión incorrecta de un oficial de partido o contribuya a un error de juicio”.

La decisión se tomó tras una comunicación de la Comisión Arbitral Nacional, que analizó el video del partido de la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2025, entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, y concluyó que la acción de Morelos debía catalogarse como simulación, ya que el contacto “no configuraba infracción conforme a las Reglas de Juego”.

Posición del club: defensa y apelación

El presidente Sebastián Arango expresó públicamente el desacuerdo del club con la resolución, señalando que el procedimiento arbitral fue correcto y que la sanción carece de fundamento técnico y jurídico.

Las imágenes muestran de manera inequívoca una infracción cometida sobre el jugador, que constituye una falta dentro del área y un penal. Fue un contacto real, no una simulación. Por lo anterior, atribuir al jugador la supuesta acción de incidir al árbitro al error carece de sustento técnico y jurídico.

Finalmente, expresó: "El club defiende con convicción la dignidad de sus jugadores y el principio de equidad. Evaluaremos los recursos necesarios para la defensa de nuestros derechos y los del jugador", indicó el dirigente.

Atlético Nacional presentó un recurso de reposición ante la Dimayor y se espera una respuesta al respecto para determinar qué pasará con el goleador.

Nicolás Gallo también tiene consecuencias: se suma a la sanción de Alfredo Morelos
RELACIONADO

Nicolás Gallo también tiene consecuencias: se suma a la sanción de Alfredo Morelos

Fechas clave y consecuencias deportivas

  • Inicio de sanción: 15 de octubre de 2025
  • Fin de sanción: 29 de octubre de 2025
  • Posible regreso: 30 de octubre (Atlético Nacional vs Llaneros, Villavicencio – Estadio Bello Horizonte, Rey Pelé)
  • Multa económica: $85.410.000 COP

De mantenerse la sanción sin modificación en apelación, Morelos no podrá disputar el clásico frente a Independiente Medellín, programado para el 26 de octubre. Su regreso quedaría habilitado para la jornada siguiente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Champions League

Luis Díaz va por el récord en la Champions League: ya igualó a Falcao García

Luis Díaz

¡Video imperdible! Así se vio desde la tribuna el golazo que Luis Díaz le hizo en Champions League al Club Brujas

Luis Díaz

Bayern sigue con puntaje perfecto en Champions: terrible golazo de Luis Díaz para un 4-0

Otras Noticias

Artistas

Salieron a la luz las causas médicas por las que murió Baby Demoni, la influencer amiga de Yina Calderón

Robin Alexis Parra, el mejor amigo de Yina Calderón, reveló qué fue lo que notificaron los especialistas.

México

Reconocida exreina de belleza fue capturada tras ser acusada por asesinato contra un hombre: esto se sabe

La exreina fue capturada tras luego de dos años de haberse cometido el crimen.

Yina Calderón

Yina Calderón rompió el silencio tras la polémica en Stream Fighters 4 y reveló la MILLONADA que le debería Westcol

Banco de la República

Llaves registradas en Bre-B: cómo puede borrarlas o cambiarlas de banco

Historias

¿Cuál es el mejor arroz para deportistas: blanco o integral?