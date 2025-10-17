Nacional anunció primera decisión tras la sanción de Alfredo Morelos

Atlético Nacional reaccionó con firmeza tras conocerse la sanción impuesta por el Comité Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) contra su delantero Alfredo Morelos, quien fue suspendido por dos semanas y deberá pagar una multa superior a los 85 millones de pesos. La decisión se dio luego de que el jugador reconociera que se dejó caer en el área durante el compromiso frente a Boyacá Chicó, acción que derivó en un polémico penal a favor del conjunto antioqueño y que significó el empate 1-1 en Tunja.

El club verdolaga, a través de un comunicado oficial, manifestó su total desacuerdo con la medida y aseguró que apelará la sanción, convencido de que existen los elementos suficientes para demostrar que la decisión disciplinaria fue injusta. El presidente de la institución, Sebastián Botero, expresó públicamente que el procedimiento arbitral fue correcto y que el penalti sancionado tuvo sustento en un contacto real, no en una simulación.

Nacional defiende la integridad de Morelos y cuestiona el procedimiento

En sus declaraciones, Botero destacó que la decisión del árbitro se basó en el análisis conjunto con el VAR, siguiendo los protocolos establecidos por la FCF. “Este procedimiento, que combina la tecnología y la apreciación del árbitro, está diseñado para garantizar decisiones justas”, afirmó el dirigente.

Además, insistió en que las imágenes demuestran que existió un contacto legítimo sobre el delantero, lo que invalidaría cualquier acusación de engaño o de manipulación de la decisión arbitral. “Atribuir al jugador la supuesta acción de incidir al árbitro en el error carece de sustento técnico y jurídico”, señaló.

Confianza en una decisión favorable

Atlético Nacional anunció que presentará los recursos necesarios para revertir la sanción, respaldando a su futbolista y defendiendo los valores institucionales del club. “El club defiende con convicción la dignidad de sus jugadores y el principio de equidad. Confiamos en que los órganos competentes actúen con objetividad”, expresó Botero.

El conjunto antioqueño espera que la apelación prospere y que Morelos pueda reincorporarse pronto a la competencia, ya que es una de las piezas más determinantes del ataque verdolaga en la actual temporada. Con esta postura, Nacional busca sentar un precedente en defensa de la justicia deportiva y la correcta aplicación de las normas arbitrales en el fútbol colombiano.