CANAL RCN
Deportes

Nacional anunció primera decisión tras la sanción de Alfredo Morelos

Alfredo Morelos fue sancionado luego de confesar que se “tiró” en un penal que no era y Nacional anunció contundente decisión.

Alfredo Morelos
Foto: @nacionalfoficial

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
07:30 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Atlético Nacional reaccionó con firmeza tras conocerse la sanción impuesta por el Comité Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) contra su delantero Alfredo Morelos, quien fue suspendido por dos semanas y deberá pagar una multa superior a los 85 millones de pesos. La decisión se dio luego de que el jugador reconociera que se dejó caer en el área durante el compromiso frente a Boyacá Chicó, acción que derivó en un polémico penal a favor del conjunto antioqueño y que significó el empate 1-1 en Tunja.

El club verdolaga, a través de un comunicado oficial, manifestó su total desacuerdo con la medida y aseguró que apelará la sanción, convencido de que existen los elementos suficientes para demostrar que la decisión disciplinaria fue injusta. El presidente de la institución, Sebastián Botero, expresó públicamente que el procedimiento arbitral fue correcto y que el penalti sancionado tuvo sustento en un contacto real, no en una simulación.

Alfredo Morelos y su publicación tras la sanción de la Dimayor por simular un penal
RELACIONADO

Alfredo Morelos y su publicación tras la sanción de la Dimayor por simular un penal

Nacional defiende la integridad de Morelos y cuestiona el procedimiento

En sus declaraciones, Botero destacó que la decisión del árbitro se basó en el análisis conjunto con el VAR, siguiendo los protocolos establecidos por la FCF. “Este procedimiento, que combina la tecnología y la apreciación del árbitro, está diseñado para garantizar decisiones justas”, afirmó el dirigente.

Además, insistió en que las imágenes demuestran que existió un contacto legítimo sobre el delantero, lo que invalidaría cualquier acusación de engaño o de manipulación de la decisión arbitral. “Atribuir al jugador la supuesta acción de incidir al árbitro en el error carece de sustento técnico y jurídico”, señaló.

La fuerte y drástica sanción para Alfredo Morelos por simular penal frente a Chicó
RELACIONADO

La fuerte y drástica sanción para Alfredo Morelos por simular penal frente a Chicó

Confianza en una decisión favorable

Atlético Nacional anunció que presentará los recursos necesarios para revertir la sanción, respaldando a su futbolista y defendiendo los valores institucionales del club. “El club defiende con convicción la dignidad de sus jugadores y el principio de equidad. Confiamos en que los órganos competentes actúen con objetividad”, expresó Botero.

El conjunto antioqueño espera que la apelación prospere y que Morelos pueda reincorporarse pronto a la competencia, ya que es una de las piezas más determinantes del ataque verdolaga en la actual temporada. Con esta postura, Nacional busca sentar un precedente en defensa de la justicia deportiva y la correcta aplicación de las normas arbitrales en el fútbol colombiano.

Atlético Nacional aclara la situación de Leonel Álvarez y su posible regreso al club como DT
RELACIONADO

Atlético Nacional aclara la situación de Leonel Álvarez y su posible regreso al club como DT

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol internacional

Importante futbolista, con paso por selección, recibió impacto de bala: este es su estado de salud

Selección Colombia

Colombia vs. Francia, por el tercer lugar del Mundial sub-20: fecha, hora y canal para ver

Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez y el jugador de la Selección Colombia sub-20 que quiere ver en el Mundial 2026

Otras Noticias

Nicolás Maduro

¿Un régimen sin Maduro? Venezuela le habría hecho una propuesta a Estados Unidos para que deje el poder

Un medio de comunicación estadounidense entregó detalles de esta supuesta propuesta.

Subsidios

Renta Básica Solidaria: dan a conocer la fecha en la que se daría el primer pago a adultos mayores

El programa busca beneficiar a millones de colombianos en condiciones de vulnerabilidad.

Enfermedades

Tatuajes en los dientes: los riesgos para la salud bucal que advierten los expertos

Redes sociales

"No me siento bien": la reacción de Yeferson Cossio ante el millonario obsequio que le dio su novia

Presupuesto General de la Nación

“Este presupuesto es una profunda irresponsabilidad”: José Manuel Restrepo sobre el Presupuesto General 2026