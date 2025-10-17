Nicolás Gallo también tiene consecuencias: se suma a la sanción de Alfredo Morelos

La polémica jugada que protagonizó Alfredo Morelos en el partido entre Atlético Nacional y Boyacá Chicó sigue dejando consecuencias. Después de que el delantero verdolaga admitiera públicamente que se dejó caer tras sentir un leve contacto del defensor rival, el Comité Disciplinario de la FCF impuso una dura sanción al atacante: dos semanas de suspensión y una multa de más de 85 millones de pesos. Sin embargo, el caso parece no haber quedado ahí, ya que ahora los árbitros involucrados también habrían sido castigados por la Comisión Arbitral.

El árbitro Nicolás Gallo, quien estuvo a cargo del VAR en ese encuentro, y el juez central Jaime Mayorga, fueron apartados de las designaciones arbitrales correspondientes a las fechas 15 y 16 de la Liga BetPlay. Una decisión que, aunque no se ha hecho pública oficialmente, ha sido interpretada como una sanción interna por el error cometido en la revisión de la acción que terminó en el penal para Nacional.

La jugada que desató la controversia

Durante los minutos finales del partido disputado en Tunja, Morelos cayó dentro del área tras un leve roce con un defensor de Boyacá Chicó. En primera instancia, el árbitro Mayorga dejó seguir el juego, pero desde el VAR, Nicolás Gallo lo llamó para revisar la jugada. Tras observar las imágenes, el juez central decidió sancionar la falta, lo que permitió a Nacional igualar el marcador.

Días después, el propio Morelos admitió que había “sentido el contacto y se tiró”, lo que generó una oleada de críticas y llevó al Comité Disciplinario a intervenir de manera ejemplarizante. Ahora, todo indica que la Comisión Arbitral también tomó cartas en el asunto, dejando sin designación a los jueces involucrados.

Una sanción que abre debate en el arbitraje colombiano

Aunque las sanciones a los árbitros no se hacen públicas, es evidente que tanto Gallo como Mayorga han sido apartados temporalmente. Esta situación reaviva el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el arbitraje colombiano, especialmente en una temporada en la que varias decisiones del VAR han generado controversia.

La ausencia de Gallo y Mayorga en las últimas dos jornadas no ha pasado desapercibida. Mientras tanto, los hinchas y analistas esperan que la Comisión Arbitral tome medidas más claras y comunique oficialmente los motivos de sus decisiones, en busca de recuperar la confianza en el sistema arbitral del fútbol colombiano.