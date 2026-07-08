¿Cuántas veces Colombia ha sido eliminada por penales?

La eliminación de Colombia ante Suiza en los octavos de final del Mundial 2026 volvió a reabrir una herida que persigue a la 'Tricolor' desde hace décadas. La derrota desde el punto penal sumó un nuevo capítulo a una historia marcada por definiciones que casi siempre terminaron en lágrimas.

RELACIONADO Falcao habló tras la eliminación de Colombia en el Mundial de 2026

Después de 120 minutos intensos en Vancouver, el equipo de Néstor Lorenzo empató 0-0 con Suiza, pero terminó cayendo 4-3 en la tanda de penales, despidiéndose del sueño mundialista antes de los cuartos de final. Davinson Sánchez estrelló su cobro en el palo y el arquero suizo detuvo el remate de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, sentenciando la clasificación europea.

Estadísticas de Colombia eliminada por penales

Lo ocurrido frente a Suiza no fue un hecho aislado. Por el contrario, confirmó una tendencia que ha acompañado a la Selección Colombia en los torneos más importantes.

La primera gran eliminación desde los once pasos llegó en la Copa América de 1993, cuando Argentina dejó fuera a la 'tricolor' en semifinales. Más de dos décadas después, la historia volvió a repetirse en los cuartos de final de la Copa América 2015 frente a la 'albiceleste'.

En 2019, Colombia firmó una fase de grupos perfecta en la Copa América, pero quedó eliminada por Chile en cuartos de final tras una dramática definición que terminó con el penal fallado por William Tesillo.

Dos años más tarde, en la Copa América 2021, la Selección volvió a despedirse desde el punto blanco. Argentina avanzó a la final con Emiliano Martínez como gran figura de la serie.

El golpe también llegó en el Mundial de Rusia 2018. Después del recordado empate agónico de Yerry Mina frente a Inglaterra, Colombia cayó 4-3 en los penales y quedó eliminada en los octavos de final.

Ahora, ocho años después, Suiza escribió un nuevo capítulo de esa historia al imponerse nuevamente desde los once metros en el Mundial 2026.

¿Cuál es el balance de Colombia en las tandas de penales?

La derrota frente a Suiza significó la sexta eliminación oficial de Colombia por penales en competiciones de primer nivel.

El registro queda así:

Copa América 1993: eliminada por Argentina.

Copa América 2015: eliminada por Argentina.

Copa América 2019: eliminada por Chile.

Copa América 2021: eliminada por Argentina.

Mundial 2018: eliminada por Inglaterra.

Mundial 2026: eliminada por Suiza.

Aunque la 'tricolor' ha protagonizado actuaciones aceptables en los últimos años y ha consolidado una generación competitiva, las definiciones por penales siguen siendo una de sus grandes cuentas pendientes.

RELACIONADO Los duros memes que dejó la eliminación de Colombia del Mundial 2026 a manos de Suiza

La eliminación frente a Suiza no solo puso fin al camino colombiano en Norteamérica 2026, sino que volvió a recordar una estadística que pesa cada vez más sobre la historia reciente de la Selección Colombia.