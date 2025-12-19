Trabajo sí hay | Grupo Brillos abre vacantes para cerrar el año con empleo: estilistas, barberos y manicuristas

La temporada navideña, tradicionalmente asociada a celebraciones, reuniones familiares y eventos sociales, también se convierte en uno de los momentos más fuertes para el sector de la belleza.

Frente a este panorama, el Grupo Brillos anunció la apertura de nuevas vacantes laborales para reforzar su equipo de trabajo desde diciembre, una época en la que la demanda de servicios estéticos se dispara.

Germán Ome, estilista desde hace 30 años, y CEO del Grupo Brillos, explicó que la compañía emplea a cerca de 198 personas y continúa creciendo.

Gracias a Dios siempre ha sido un negocio muy próspero y eso nos permite seguir generando empleo.

Desde esta Navidad, la empresa está en la búsqueda de estilistas, peluqueros, barberos profesionales, manicuristas, técnicos capilares, esteticistas y maquilladores, perfiles clave para atender una clientela cada vez más exigente.

El Grupo Brillos es una empresa familiar con más de tres décadas de trayectoria en el mundo de la peluquería. Actualmente cuenta con seis establecimientos: cuatro peluquerías y dos barberías, ubicadas en Chía, Cajicá y una sede internacional en Miami, Florida.

¿Cómo aplicar a las ofertas de trabajo en el Grupo Brillos?

De acuerdo con Ome, “lo más importante son las ganas de trabajar y de superarse”, afirma.

Quienes deseen hacer parte de esta compañía solo deben enviar su postulación a las redes sociales del Grupo Brillo y Barbería Club, dejar sus datos de contacto y una vez la empresa se comunique, se les realizará una prueba práctica según su especialidad.

La empresa ofrece acompañamiento y capacitación. La disposición para aprender, adaptarse a normas de bioseguridad y trabajar con honestidad es clave, aseguró Ome.

Se trata de una oportunidad de empleo en la que el único requisito es querer trabajar, sin importar nacionalidad o experiencia.

Grupos Brillos capacita a sus trabajadores con grandes marcas de belleza

El Grupo Brillos también valora la experiencia, pero abre espacio a quienes desean profesionalizarse. Gracias a su alianza con L’Oréal, los colaboradores pueden formarse desde niveles básicos hasta especializaciones como técnicos coloristas, con certificaciones reconocidas a nivel mundial.

Quienes estén interesados pueden contactar al grupo a través de sus redes sociales y canales directos, donde se agenda una entrevista y evaluación. En tiempos donde conseguir empleo es un reto, el Grupo Brillos se presenta como una opción que combina trabajo, crecimiento profesional y estabilidad, justo cuando la Navidad abre nuevas oportunidades.

Las vacantes responden, en parte, a la apertura de una nueva barbería que ha tenido una alta acogida, así como al aumento de solicitudes propias de la temporada: matrimonios, primeras comuniones, fiestas empresariales y eventos sociales que demandan maquillaje, peinados y servicios especializados.