Vinícius fue sancionado con cuatro partidos y se perderá el Clásico contra Barcelona

Vinícius Júnior recibió una sanción que afecta los planes del Real Madrid para las próximas jornadas de LaLiga. La decisión se conoció este miércoles y tiene consecuencias directas para uno de los partidos más esperados de la temporada, en el que el equipo madrileño enfrentará al Barcelona.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso cuatro partidos de suspensión al atacante brasileño, quien fue expulsado durante el encuentro contra el Villarreal, disputado el pasado sábado. El Real Madrid ganó ese compromiso por 1-0.

¿Por qué sancionaron a Vinícius con cuatro partidos?

La sanción se originó en una acción del minuto 73, cuando Vinícius fue expulsado con tarjeta roja directa por tirar del pelo al canadiense Nathan Saliba mientras este corría hacia la portería rival. El árbitro Isidro Díaz de Mera registró el incidente en el acta del partido.

La decisión llegó después de una revisión del VAR. El árbitro Alejandro Muñiz llamó a su compañero para que evaluara una posible conducta violenta durante la jugada. Como consecuencia, el gol que Vinícius había marcado en esa acción también fue anulado.

De acuerdo con la resolución del Comité de Disciplina, los primeros dos partidos de suspensión corresponden a una conducta violenta al margen del juego, sin posibilidad de disputar el balón. Los otros dos encuentros de castigo se deben a las protestas del futbolista contra el árbitro después de la expulsión.

Díaz de Mera dejó constancia en el acta de que el brasileño continuó protestando a gritos y se dirigió hacia la zona en la que se encontraba el colegiado con una actitud que calificó de agresiva. Según su informe, varios compañeros tuvieron que sujetar al jugador.

¿Qué partidos se perderá Vinícius con el Real Madrid?

Con la sanción confirmada, Vinícius no podrá jugar contra el Sevilla, partido previsto para este domingo, ni ante el Racing de Santander, el 1 de noviembre, y el Valencia, seis días después. La ausencia más relevante será la del Clásico frente al Barcelona, programado para el 25 de octubre.

El delantero se disculpó poco después del encuentro contra el Villarreal mediante un mensaje publicado en Instagram. "La alegría sigue... Perdón a mi equipo y la afición", escribió. Sin embargo, posteriormente compartió fotografías de distintas faltas recibidas en otros partidos, acompañadas de un mensaje en el que cuestionó que habitualmente sea él quien reciba tarjetas amarillas y rojas.

La expulsión también generó malestar en el Real Madrid. El entrenador José Mourinho no compareció en la rueda de prensa posterior al compromiso, con el propósito de evitar posibles declaraciones fuera de tono.

La sanción llega en un momento importante para la lucha por LaLiga. Real Madrid ocupa la cuarta posición y está a seis puntos del Barcelona, líder del campeonato. La ausencia de Vinícius en el enfrentamiento directo supone una baja relevante para el conjunto blanco, que buscará mantenerse en la disputa por los primeros puestos de la clasificación.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*