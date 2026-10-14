CANAL RCN
Tendencias

Esta fue la sorpresiva reacción de René Higuita tras el inesperado cambio de look del 'Pibe' Valderrama

El 'Pibe' Valderrama les mostró a sus seguidores que se rapó completamente.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

octubre 14 de 2026
05:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante el más reciente fin de semana, el 'Pibe' Valderrama publicó un video en el que le manifestó a su esposa que creía que era la hora de raparse su icónica 'melena' reconocida a nivel mundial.

Además, en la tarde-noche del martes 13 de octubre, subió otra grabación en la que Elvira Redondo, su pareja, lo rapó completamente y lo dejó con un nuevo look.

El 'Pibe' Valderrama se quitó su icónica melena: este es su nuevo look tras décadas
RELACIONADO

El 'Pibe' Valderrama se quitó su icónica melena: este es su nuevo look tras décadas

"Los nietos van a decir: 'ese man no es, ese no es mi abuelo'", manifestó el 'Pibe' mientras lo estaban rapando.

Asimismo, apenas descubrió cómo había quedado, se le dibujó una sonrisa en el rostro y expresó lo siguiente:

Se ve bacano.

Y, por supuesto, en apenas cuestión de segundos, su publicación se hizo viral y varias celebridades se hicieron presentes en los comentarios.

Esta fue la reacción de René Higuita tras el radical cambio de look del 'Pibe' Valderrama

Apenas René Higuita se enteró del cambio del '10' histórico de la Selección Colombia, coincidió en que le luce.

"'Pibete', el que es lindo es lindo. Te quedó chévere", escribió el artífice del 'escorpión'.

De igual manera, Rigoberto Urán, el importante ciclista oriundo de Urrao, también expresó una opinión positiva.

"Muy lindo el mono calvo", fue el mensaje exacto del medallista olímpico en 2012.

¿Cuáles han sido las reacciones de los internautas tras el cambio de look del 'Pibe' Valderrama?

Mientras que algunos seguidores del 'Pibe' se han emocionado con su nuevo look, otros le han preguntado insistentemente el porqué de esa decisión tan drástica.

El ‘Pibe’ Valderrama lanzó crítica tras el empate ante México
RELACIONADO

El ‘Pibe’ Valderrama lanzó crítica tras el empate ante México

"Quedaste melo", "no puede ser", "qué te hiciste", "ídolo", "eres una leyenda con o sin cabello", "te ves chévere, pero tu melena era la insignia", "todo le queda bien", "qué look tan espectacular", "se fue gran parte de la historia" y "quiero creer que es inteligencia artificial", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.

Sin embargo, hasta el momento, aparte de un par de reposts de figuras como Faustino 'Tino' Asprilla, Carlos Alberto Valderrama no ha publicado una nueva grabación mostrando su nuevo look.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Astrología

"Le piden la renuncia": Mhoni Vidente hizo sorprendente predicción sobre un presidente

Conciertos

¡Sold Out! Fonseca confirma su concierto del 24 de octubre en El Campín

Viral

¿Qué significa madurar? La frase atribuida a Albert Einstein que genera reflexión

Otras Noticias

Protestas en Colombia

Protestas en Colombia: ¿Qué cambios trae el decreto que las regula?

El decreto se centra en el papel de la fuerza pública en las protestas, principalmente cuando conlleva alternaciones del orden público.

Estados Unidos

Trump anuncia exploración masiva de recursos en Groenlandia: habló de petróleo, gas y minerales

Semanas antes, Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia alcanzaron un acuerdo vinculante que mantendría intacta la soberanía del Reino danés sobre la isla.

Invima

Invima advierte por Buscapina falsificada: este es el detalle del empaque que debe revisar

Salario mínimo

Gremio de las pensiones hizo un llamado sobre la discusión del salario mínimo para 2027

Boxeo

Conmoción en el deporte: murió exboxeador que fue campeón mundial, esta fue la causa