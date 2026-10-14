Esta fue la sorpresiva reacción de René Higuita tras el inesperado cambio de look del 'Pibe' Valderrama

Durante el más reciente fin de semana, el 'Pibe' Valderrama publicó un video en el que le manifestó a su esposa que creía que era la hora de raparse su icónica 'melena' reconocida a nivel mundial.

Además, en la tarde-noche del martes 13 de octubre, subió otra grabación en la que Elvira Redondo, su pareja, lo rapó completamente y lo dejó con un nuevo look.

"Los nietos van a decir: 'ese man no es, ese no es mi abuelo'", manifestó el 'Pibe' mientras lo estaban rapando.

Asimismo, apenas descubrió cómo había quedado, se le dibujó una sonrisa en el rostro y expresó lo siguiente:

Se ve bacano.

Y, por supuesto, en apenas cuestión de segundos, su publicación se hizo viral y varias celebridades se hicieron presentes en los comentarios.

Esta fue la reacción de René Higuita tras el radical cambio de look del 'Pibe' Valderrama

Apenas René Higuita se enteró del cambio del '10' histórico de la Selección Colombia, coincidió en que le luce.

"'Pibete', el que es lindo es lindo. Te quedó chévere", escribió el artífice del 'escorpión'.

De igual manera, Rigoberto Urán, el importante ciclista oriundo de Urrao, también expresó una opinión positiva.

"Muy lindo el mono calvo", fue el mensaje exacto del medallista olímpico en 2012.

¿Cuáles han sido las reacciones de los internautas tras el cambio de look del 'Pibe' Valderrama?

Mientras que algunos seguidores del 'Pibe' se han emocionado con su nuevo look, otros le han preguntado insistentemente el porqué de esa decisión tan drástica.

"Quedaste melo", "no puede ser", "qué te hiciste", "ídolo", "eres una leyenda con o sin cabello", "te ves chévere, pero tu melena era la insignia", "todo le queda bien", "qué look tan espectacular", "se fue gran parte de la historia" y "quiero creer que es inteligencia artificial", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.

Sin embargo, hasta el momento, aparte de un par de reposts de figuras como Faustino 'Tino' Asprilla, Carlos Alberto Valderrama no ha publicado una nueva grabación mostrando su nuevo look.