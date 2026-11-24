El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ha puesto en marcha operativos de control al interior de las cárceles. Los hallazgos han sido impresionantes.

La entidad busca ponerles punto final a las redes criminales que operan adentro de las prisiones. Por eso, las labores se centran en ahondar hasta lo más profundo para encontrar elementos no permitidos y garantizar el orden.

Operativo del Inpec en las cárceles

Una de las situaciones preocupantes que se dio en el operativo fue que algunos reclusos pusieron en riesgo su integridad a la hora de tratar de esconder los objetos prohibidos.

Esto ocurrió en la cárcel de Calarcá, Quindío. El Inpec precisó que un preso ingirió el celular con el propósito de que los uniformados no se dieran cuenta. Acto seguido, experimentó afectaciones en su salud, por lo que tuvieron que llevarlo de urgencia a que le dieran atención médica, en donde terminaron identificando el dispositivo que luego le sacaron.

“Los controles penitenciarios no son negociables. La seguridad de los establecimientos, la protección del personal de custodia y vigilancia y la prevención de actividades delictivas desde los centros de reclusión constituyen prioridades de la gestión institucional”, recalcó el Inpec.

Alerta por conexiones a internet en las prisiones

Una entidad que le ha puesto la lupa a la situación en las cárceles es el Ministerio de las TIC. Muestra de ello es que abrió investigaciones administrativas y formuló cargos contra Starlink Colombia por el presunto incumplimiento a la hora de restringir las señales en los centros penitenciarios.

Resulta que se hallaron conexiones a internet en las cárceles de La Picota, en Bogotá; Bellavista, en Antioquia; Acacías, en Meta; y Las Heliconias, en Caquetá. Las pesquisas, entonces, se centran en corroborar si Starlink implementó las medidas correspondientes en aras de evitar el acceso a los reclusos, quienes utilizan los canales para extorsionar y manejar las redes criminales a pesar de estar tras las rejas.