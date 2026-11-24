La continuidad de Rodrigo Contreras en Millonarios podría tener novedades este martes 24 de noviembre. El representante del delantero argentino llegó a Bogotá para reunirse con directivos del club, que tiene la prioridad para ejercer la opción de compra de sus derechos deportivos, actualmente en poder de Antofagasta, hasta el próximo 30 de noviembre.

La negociación entra así en una semana clave. Aunque las conversaciones entre las partes avanzan y existe disposición para llegar a un acuerdo, la decisión todavía no está tomada. Millonarios debe definir si hace efectiva la opción para quedarse con el atacante o si permite que termine su préstamo.

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Según el periodista Mariano Olsen, el representante del futbolista ya se encuentra en la capital para conversar con las autoridades del equipo embajador.

¿Qué falta para que Rodrigo Contreras siga en Millonarios?

El delantero está vinculado al conjunto bogotano mediante un préstamo que contempla una opción de compra. Por eso, la reunión de este martes 24 de noviembre puede ser determinante para acercar posiciones y conocer qué camino tomará el club frente a su futuro.

Contreras ya había hablado sobre el tema antes del viaje de Millonarios a Cali para enfrentar al Deportivo Cali en el inicio de los cuadrangulares semifinales. En declaraciones a Deportes RCN, dejó claro que su intención era concentrarse en el rendimiento deportivo y que la decisión estaba en manos de la institución.

No estoy pensando en eso ahora. El club tiene mi propuesta hace dos meses, depende de ellos no de mí. Hice mi trabajo en la cancha y el club debe decidir si quiere contar conmigo para lo que queda o si no. Ahora a pensar en cuadrangulares, tenemos que hacer las cosas bien, manifestó.

¿Cómo llega Rodrigo Conteras a los cuadrangulares de la Liga BetPlay?

El atacante argentino ha recuperado terreno después de la lesión que sufrió durante el todos contra todos. En los últimos compromisos volvió a tener protagonismo, recuperó un lugar en la formación titular y aparece como una alternativa importante para el cuerpo técnico.

Millonarios, entretanto, continúa enfocado en los cuadrangulares. Después del empate frente al Deportivo Cali en Palmaseca, el equipo se prepara para recibir a Atlético Bucaramanga en El Campín, en un partido importante para sus aspiraciones de avanzar a la final.

El plazo del 30 de noviembre se acerca y la reunión con su representante podría marcar el rumbo de una negociación.