Esto es lo que necesita Nacional para clasificar a la Copa Libertadores de 2026

Atlético Nacional se despidió el pasado lunes 8 de diciembre de la posibilidad de conseguir la estrella de fin de año. Los verdolagas cayeron ante su archirrival, América de Cali y dejaron la vía libre para que Junior se metiera en la gran final.

Ya con la eliminación, a los antioqueños solo les resta un reto. Uno es la Copa Betplay, la cual da cupo a Sudamericana. Sin embargo, el mayor objetivo del equipo verde es avanzar a Libertadores, torneo al que, si quiere ir, deberá esperar por resultados de terceros.

El panorama es as: ya hay tres equipos en Colombia que aseguraron Copa Libertadores: Independiente Santa Fe (campeón Liga 2025-l): fase de grupos, Deportes Tolima (reclasificación o campeón): fase previa o fase de grupos - pendiente y Deportivo Independiente Medellín (reclasificación): fase previa.

Bajo este panorama, a Nacional solo le resta una posibilidad para avanzar a la Libertadores.

Cuentas de Nacional para clasificar a la Copa Libertadores

La única chance que tiene el verde es que Deportes Tolima sea campeón de la Liga BetPlay sobre Junior. El pijao es líder inalcanzable en la tabla de reclasificación y si queda campeón de liga irá a fase de grupos de la Libertadores; es decir, liberaría un cupo en reclasificación que tomaría Nacional (tercero).

En caso de que Junior sea el campeón, los cupos de Libertadores quedarían copados (Santa Fe, Junior, Medellín y Tolima) y Nacional iría a la fase previa de Sudamericana, en la que en la se deberá medir con un equipo colombiano, en este caso, Millonarios, América o Bucaramanga.