Venezuela sueña con el repechaje: estas son las cuentas si pierde o empata contra Colombia

La selección de Venezuela vive uno de los momentos más trascendentes de su historia futbolística. Este martes 9 de septiembre, la Vinotinto se juega la posibilidad de asegurar el repechaje rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Todo está servido: juega en casa, con su afición y ante una Colombia ya clasificada, pero que no regalará nada.

El panorama es claro. Si Venezuela consigue la victoria frente a la Tricolor, automáticamente asegurará el repechaje intercontinental sin necesidad de mirar otros resultados. Sería un logro inédito para un país que nunca ha disputado una Copa del Mundo y que en los últimos años ha visto crecer su nivel competitivo en Sudamérica.

Los diferentes escenarios para la Vinotinto

El sueño venezolano, sin embargo, no depende únicamente de la victoria. Si Colombia se impone como visitante, los dirigidos por Fernando Batista deberán mirar de reojo lo que suceda en El Alto entre Bolivia y Brasil. Una derrota boliviana en ese compromiso mantendría a la Vinotinto con el repechaje en las manos, gracias a la ventaja en la tabla. Incluso si Bolivia logra un empate frente a los brasileños, Venezuela seguiría con vida por diferencia de gol.

El único escenario desfavorable para los venezolanos sería una combinación entre derrota propia y triunfo boliviano, lo que dejaría a la Verde con el cupo al repechaje y a la Vinotinto una vez más a las puertas de la clasificación. En caso de empate en Maturín, Venezuela quedará nuevamente a la expectativa: si Bolivia no logra ganar, se quedará con la plaza; pero si los bolivianos logran vencer a Brasil, serán ellos quienes avancen.

Una noche para la historia

La mesa está servida para un partido que promete ser inolvidable. Venezuela no solo jugará con el respaldo de todo un país que anhela su primera experiencia mundialista, sino también con la presión de saber que el margen de error es mínimo. Ganar a Colombia sería sellar con broche de oro un proceso que ha ilusionado a millones. La Vinotinto tiene en sus manos el pasaporte al repechaje y este martes puede escribir la página más dorada de su historia futbolística.