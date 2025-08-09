¿Cómo le ha ido a Colombia por eliminatorias en Venezuela? Así está el historial

La historia de los duelos entre la Selección Colombia y Venezuela por eliminatorias mundialistas en suelo vinotinto refleja un equilibrio notable. En total se han disputado nueve compromisos en este contexto, con un balance de dos triunfos para cada selección y cinco empates. Los números evidencian que, pese a la cercanía geográfica y la rivalidad deportiva, ninguno de los dos equipos ha logrado establecer una clara superioridad cuando se enfrentan en territorio venezolano.

El primer registro se dio en 1969 con un empate 1–1, un resultado que marcaría el tono de varios de los encuentros posteriores. A lo largo de los años, la paridad ha sido una constante: Venezuela y Colombia suelen protagonizar duelos intensos, cerrados y con márgenes muy estrechos en el marcador.

Momentos clave de la rivalidad

Uno de los triunfos más recordados para la Tricolor en Venezuela ocurrió en 1996, cuando los dirigidos por Hernán Darío Gómez se impusieron 0–2 en San Cristóbal con anotaciones de Jorge Bermúdez e Iván René Valenciano. Esa victoria fue determinante en el camino clasificatorio rumbo a Francia 98.

En contraste, los venezolanos celebraron de manera especial las victorias de 2009 (2–0 en Puerto Ordaz) y 2013 (1–0 en Puerto La Cruz), encuentros que representaron golpes duros para las aspiraciones colombianas en su momento.

El último antecedente se dio en marzo de 2022, cuando Colombia ganó 0–1 con gol de James Rodríguez de penalti en Puerto Ordaz. Ese triunfo le permitió a la Tricolor cerrar la eliminatoria con dignidad, aunque no le alcanzó para llegar al repechaje.

Balance general en suelo vinotinto

En total, el historial queda así: 9 partidos, 2 victorias por lado y 5 empates, con una paridad absoluta también en goles (8 para cada uno). Este registro demuestra que jugar en Venezuela siempre ha representado un reto exigente para Colombia, donde los factores de la localía, el clima y la intensidad del clásico regional han sido determinantes.

Con este panorama, cada enfrentamiento en territorio vinotinto sigue siendo una cita cargada de historia y de rivalidad, en la que ambos equipos buscan inclinar una balanza que, hasta ahora, se mantiene totalmente equilibrada.